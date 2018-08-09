Учёные открыли секрет успеха на сайтах знакомств

Исследователи из Мичиганского университета выяснили, что пользователи, которые пишут на сайтах знакомств короткие сообщения, кажутся более востребованными и имеют больше шансов на успешное знакомство. Об этом пишет IFLScience.
В эксперименте участвовали около 200 000 гетеросексуальных мужчин и женщин из четырех крупных городах США, которые активно общались на сайте знакомств.
Для участников составили так называемый рейтинг востребованности, который определялся в зависимости от количества сообщений на сайте, которые они получали: чем больше входящих сообщений, тем выше рейтинг. Также участники получали больше баллов, если потенциальные партнёры, которые ими интересовались, имели высокий рейтинг.
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Учёные обнаружили, что все пользователи стараются завоевать более востребованного партнёра, рейтинг которого в среднем на 25% выше, чем у них самих. Однако критерии востребованности для мужчин и для женщин отличаются. Так, для женщин пик популярности - 18 лет, а с возрастом рейтинг постепенно снижается. Кроме того, мужчины неохотно пишут женщинам, у которых в анкете указаны учёные степени. Женщины же, напротив, чаще пишут мужчинам, которые старше и образованнее их.
Эксперимент также показал, что люди на сайтах знакомств пишут длинные сообщения, если оценивают рейтинг собеседника гораздо выше, чем свой, и короткие, если считают себя более востребованными.
Это работает и в обратную сторону: можно убедить собеседника в своей значимости, специально посылая короткие сообщения.
Недавно сообщалось, что компания Facebook начала внутреннее тестирование собственного дейтингового сервиса.