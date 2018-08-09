Учёные открыли секрет успеха на сайтах знакомств

Исследователи из Мичиганского университета выяснили, что пользователи, которые пишут на сайтах знакомств короткие сообщения, кажутся более востребованными и имеют больше шансов на успешное знакомство. Об этом пишет IFLScience.

В эксперименте участвовали около 200 000 гетеросексуальных мужчин и женщин из четырех крупных городах США, которые активно общались на сайте знакомств.

Для участников составили так называемый рейтинг востребованности, который определялся в зависимости от количества сообщений на сайте, которые они получали: чем больше входящих сообщений, тем выше рейтинг. Также участники получали больше баллов, если потенциальные партнёры, которые ими интересовались, имели высокий рейтинг.

Учёные обнаружили, что все пользователи стараются завоевать более востребованного партнёра, рейтинг которого в среднем на 25% выше, чем у них самих. Однако критерии востребованности для мужчин и для женщин отличаются. Так, для женщин пик популярности - 18 лет, а с возрастом рейтинг постепенно снижается. Кроме того, мужчины неохотно пишут женщинам, у которых в анкете указаны учёные степени. Женщины же, напротив, чаще пишут мужчинам, которые старше и образованнее их.

Эксперимент также показал, что люди на сайтах знакомств пишут длинные сообщения, если оценивают рейтинг собеседника гораздо выше, чем свой, и короткие, если считают себя более востребованными.

Это работает и в обратную сторону: можно убедить собеседника в своей значимости, специально посылая короткие сообщения.

Недавно сообщалось, что компания Facebook начала внутреннее тестирование собственного дейтингового сервиса.