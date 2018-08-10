Учёные выяснили, почему водители часто сбивают пешеходов на перекрёстках

При повороте на оживлённом перекрёстке водители не замечают пешеходов и велосипедистов. К такому выводу пришли исследователи из U of T Engineering, проследив за движением глаз группы водителей с помощью специального оборудования, сообщает Eurek Alert.

В эксперименте участвовали 19 водителей в возрасте от 35 до 54 лет и с опытом вождения не менее трёх лет. Исследователи отслеживали их движения глаз в то время, как они выполняли повороты на нескольких перекрёстках в центре Торонто, где есть велосипедные полосы.

Оказалось, что 11 водителей из 19 при повороте не видели те области, где могли быть пешеходы и велосипедисты. В некоторых случаях обзор был заблокирован припаркованными автомобилями, но большинство водителей просто были недостаточно внимательны. По словам учёных, особенно это касается автомобилистов, которые часто ездят по центру города: в знакомых местах они теряют бдительность.

"Вывод для пешеходов и велосипедистов: водители вас не видят. Не обязательно они плохие водители, но их внимание слишком рассеяно", - говорит глава исследования Бирсен Донмез. По его данным, только в течение июня на перекрёстках Торонто произошло более 20 смертельных ДТП.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил давать реальные тюремные сроки за смертельные ДТП и прекратить практику амнистирования.