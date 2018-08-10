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Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео Учёные рассказали, как пивоварни помогут защититься от радиации

Видео Учёные рассказали, как пивоварни помогут защититься от радиации

<span class="label red">Видео</span> Учёные рассказали, как пивоварни помогут защититься от радиации
Одноразовые "микропивоварни" для определения уровня радиации. Фото: Purdue University

Определить степень облучения помогут дрожжи

10.08.18 277
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Исследователи из Университета Пердью разработали носимые "микропивоварни" из дрожжей, по которым можно быстро проверить уровень полученной радиации. Об этом сообщается на сайте университета.

"Подобно тому, как дрожжи дают нам пиво и хлеб, они могут помочь работникам радиологических лабораторий лучше отслеживать уровень ежедневного облучения и быстрее выявлять те степени повреждения тканей, которые могут привести к развитию рака",- пишут авторы.

Дрожжи, упакованные в бумагу для морозильной камеры, достаточно просто прикрепить к одежде перед рабочей сменой, а после её окончания снять и смочить водой.

Смачивание активирует клетки, которые все еще живы, и запускает процесс ферментации - тот же самый, который используется при изготовлении пива. Чем выше доза облучения, тем выше процент погибших дрожжевых клеток.

Когда на поверхности появляются пузырьки углекислого газа, образуются ионы. Концентрация этих ионов увеличивает электропроводность дрожжей - именно её предлагают измерять учёные, подключив "микропивоварню" к специальному прибору. Потенциально устройство можно адаптировать для считывания с помощью смартфона или планшета.

Так как дрожжи генетически сходны с тканями человека, по их состоянию можно с высокой точностью определить, какой ущерб радиация нанесла организму человека. По словам учёных, устройство также может быть полезно работникам атомных электростанций и жертвам ядерных катастроф.

Напомним, в апреле 2018 года физики впервые сумели измерить уровень радиации после ядерной бомбардировки в Хиросиме. Доза радиации достигала 9,5 грэя или 950 рад - даже половины хватило бы, чтобы убить человека.

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