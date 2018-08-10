Uber построит летающую машину совместно с армией США

Сеть аэротакси Uber может заработать в 2023 году

Компания Uber Elevate объединилась с Исследовательской лабораторией армии США и Техасским университетом в Остине для совместного создания летающего такси. Об этом пишет TechCrunch.

Вместе компании будут разрабатывать роторную систему для летающих машин, чтобы они могли взлетать и садиться вертикально. Это позволит оборудовать миниаэропорты для них прямо на крышах зданий.

Uber уже заключил контракт с NASA о совместной разработке программного обеспечения для летающих такси. Также среди его партнёров по проекту есть компании Aurora Flight Sciences, Bell Helicopter и другие.

Первые испытания аппарата должны состояться в 2020 году в Лос-Анджелесе, для этого Uber уже ведёт переговоры с Национальной ассоциацией управления воздушным движением. А к 2023 году компания собирается запустить сервис аэротакси Далласе, Лос-Анджелесе и Дубае.

Ранее сообщалось, что Uber возобновил испытания беспилотных автомобилей в США после смертельной аварии. В целях безопасности машины пока будут тестировать только в пилотируемом режиме и с постоянно активированной системой экстренного торможения.