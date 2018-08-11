Скачки на быке. Как далеко зашел Илон Маск в своей эксцентричности

Илон Маск объявил о намерении выкупить акции Tesla и превратить публичную компанию, которой он в данный момент руководит, в частную. Насколько серьезно можно относиться к заявлениям человека, чья эксцентричность начала переходить рамки, рассказывается в материалах The Guardian и Financial Times

Похоже, Илону Маску скучно, и это делает его раздражительным и непредсказуемым. Будь он младенцем с режущимися зубами, это просто приводило бы в некоторое смятение. Но учитывая, что он является основателем и генеральным директором двух компаний стоимостью около $100 млрд, одна из которых переживает судьбоносный год, это выглядит немыслимым.

Tesla в массы

Маск добился известности и собрал армию фанатичных интернет-почитателей благодаря основанию Tesla – автомобильной компании, которая запустила создание электрических машин в дорогом, а вовсе не дешевом, сегменте рынка. Несмотря на чрезмерно высокие ценники, обладать ее продукцией жаждут тысячи людей, а очереди ожидания растянуты на несколько лет.

Tesla снискала овации за впечатляющую, опережающую время технологию аккумуляторов, и за масштаб амбиций основателя. Теперь компания обещает электромобиль для массового рынка, который должен продаваться за $35 тыс. долларов.

Tesla помогла Илону Маску добиться известности и обзавестись армией интернет-фанатов

Все это привело к тому, что Tesla, автомобилестроитель возрастом всего 15 лет, имеет рыночную капитализацию ($64 млрд) гораздо большую, чем Ford ($40 млрд), Nissan ($38 млрд) и Fiat Chrysler ($26 млрд).

А ведь продажи трех упомянутых автогигантов в 10 раз больше, чем у Tesla. Да и пока Tesla теряла $2 млрд, каждая из них миллиарды получала. Впечатляет. Но, инвесторы ценят компанию Маска не за то, что она достигла сегодня, а за ее будущие свершения, на которые они очень-очень надеются.

Все зависит от успеха Model 3. От того, что автомобили будут производиться достаточно быстро и надежно, чтобы удовлетворить спрос. И еще от опережения более крупных конкурентов, которые быстро набирают обороты на рынке электромобилей.

Tesla изо всех сил пытается достичь своих производственных целей, но в процессе наталкивается на проблемамы с качеством. Компания борется с последствиями поглощения SolarCity, которое теперь считается непродуманным. Критично и то, что она прожигает около $1 млрд наличными каждый квартал, при том что долгов уже накопилось больше, чем на $11 млрд. Момент напряженный.

Кипучий деятель

Поэтому все более неустойчивое поведение генерального директора компании и очевидное отсутствие концентрации в его основном проекте вызывает удивление. За годы Маск запустил знаменитую космическую компанию SpaceX, которая планирует отправить людей на Марс. Он публично обрисовал концепцию транзитной системы "гиперлуп", а затем упустил ее. Он открыл Boring Company, чтобы создать серию подземных платформ для челночных автомобилей и преодолеть пробки. Компания, которая должна бурить туннели, в результате использовалась для продажи ограниченного тиража 20 000 огнеметов широкой общественности. Он предложил бороться с фальшивыми новостями, создав систему для ранжирования источников (которую немедленно стали бы троллить) под названием Pravda. А совсем недавно он построил абсолютно бесполезную "подводную лодку", чтобы "помочь" спасти мальчиков, застрявших в пещере в Таиланде. И после этого он безосновательно назвал одного из настоящих спасателей "педофилом", когда тот раскритиковал вмешательство Маска.

Рассеянность и раздражительность Маска, по-видимому, возрастают

Это не действия человека, неустанно сосредоточенного на устранении производственных и финансовых проблем в основной компании, которую он возглавляет и на которую инвесторы возлагают надежды. Его рассеянность и раздражительность, по-видимому, нарастают: в недавнем разговоре с аналитиками (это часть его работы, как генерального директора торгующейся на бирже компании) он открыто проявлял свою досаду, даже прервал один из звонков. Это необычный и очень грубый поступок в таких рафинированных кругах, что привело к падению цены акций.

И вот на этой неделе он написал в Twitter, что у него есть план выкупить акции Tesla и превратить ее из публичной компании в частную. Даже заявил, что заручился поддержкой инвесторов, чтобы приобрести акции по цене $420 за штуку, без намека, является ли эта цифра шуткой.

Если это было серьезное предложение о покупке, оно бы потянуло на $72 млрд. Поэтому удивительно, что сообщается о таком через Twitter без каких-либо подробностей о плане или сроках. Тем более, что у Tesla уже много долгов, она скорее тратит деньги, а не зарабатывает их. Это просто не тот тип компании, которую обычно заполучают подобным образом. И если Маск говорит серьезно, то…

Кто может финансировать выкуп акций Tesla?

Японский SoftBank

За: история смелых технических инвестиций

история смелых технических инвестиций Против: ощущение, что Tesla переоценена; регуляторные препятствия

Китайский Tencent

За : большой аппетит к крупным сделкам

: большой аппетит к крупным сделкам Против: высокий уровень регуляторного контроля со стороны Комитета по иностранным инвестициям США

Суверенные фонды из Европы и Азии

За : кубышки, по большей части не имеющие равных; интерес к инвестициям в технологии

: кубышки, по большей части не имеющие равных; интерес к инвестициям в технологии Против: проблемы с Комитетом по иностранным инвестициям США и другие регуляторные ограничения

Банки

За : большой опыт финансирования выкупов

: большой опыт финансирования выкупов Против: нерасположенность к компаниям с большой долей заемных средств

Институциональные инвесторы

За : долгосрочные, крупные акционеры

: долгосрочные, крупные акционеры Против: неприятие риска; регуляторные ограничения

Друзья из Кремниевой долины

За : удобные связи; технологический опыт

: удобные связи; технологический опыт Против: недостаточный масштаб и требуемая финансовая мощь

Не по чину шутки

Если Маск шутил, это опасно. Он генеральный директор компании, зарегистрированной на бирже. Есть строгие правила, запрещающие ему манипулировать ценой акций компании. Американский регулятор (Комиссия по ценным бумагам и биржам) уполномочен контролировать их выполнение, и уже начал проверку в отношении Маска.

Все это предвещает неприятности Илону и его совету директоров. Руководство крупной компанией означает соблюдение обязательств перед инвесторами и сотрудниками, а также соблюдение определенных правил и законов. Это может быть не очень весело, но именно так и делается, чтобы предотвратить нанесение вреда тысячам или миллионам людей. А наша нынешняя эпоха харизматичных капиталистов угрожает подорвать всю систему.

В нормальных условиях руководителей, которые отказываются работать по этим правилам, отстраняют. Но благодаря техническому буму и поклонению основателям Маск остается председателем правления, генеральным директором и акционером, а все остальные катаются на быке. Возможно, у них один выбор: держаться или потерять свои деньги. Но многие ли из них теперь надеются, что могут соскочить?

По материалам The Guardian и Financial Times