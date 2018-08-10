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Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео Девушка случайно сняла на видео взрыв iPhone 6 после ремонта

Видео Девушка случайно сняла на видео взрыв iPhone 6 после ремонта

<span class="label red">Видео</span> Девушка случайно сняла на видео взрыв iPhone 6 после ремонта
Фото: YouTube

Гаджет загорелся сразу после замены батареи

10.08.18 613
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В Китае владелица iPhone 6 заменила в телефоне аккумулятор, после чего он взорвался. Этот момент попал в объектив видеорегистратора.

Об этом сообщает The Sun.

После выхода из мастерской девушка положила iPhone на переднюю панель автомобиля. Неожиданно гаджет взорвался и покрылся пламенем. 

Причиной взрыва стал некачественный аккумулятор, который ей поставили на замену старой детали.

Напомним, государственная авиационная служба Украины уведомила украинские авиакомпании о предостережении, связанном с перевозкой смартфонов Samsung Galaxy Note 7 на борту самолетов. Эти смартфоны взрываются.

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