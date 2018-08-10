В Китае владелица iPhone 6 заменила в телефоне аккумулятор, после чего он взорвался. Этот момент попал в объектив видеорегистратора.
Об этом сообщает The Sun.
После выхода из мастерской девушка положила iPhone на переднюю панель автомобиля. Неожиданно гаджет взорвался и покрылся пламенем.
Причиной взрыва стал некачественный аккумулятор, который ей поставили на замену старой детали.
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Напомним, государственная авиационная служба Украины уведомила украинские авиакомпании о предостережении, связанном с перевозкой смартфонов Samsung Galaxy Note 7 на борту самолетов. Эти смартфоны взрываются.