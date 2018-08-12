Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео Зонд Паркер впервые в истории войдет в атмосферу Солнца
<span class="label red">Видео</span> Зонд Паркер впервые в истории войдет в атмосферу Солнца
Фото с сайта nbcnews.com

Видео Зонд Паркер впервые в истории войдет в атмосферу Солнца

Для этого понадобилась самая мощная ракета в мире

12.08.18 87
200

В США со второй попытки успешно запустили зонд Паркер, который впервые в истории рукотворных космических аппаратов войдет в атмосферу Солнца.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Запуск аппарата осуществили в 10:31 по киевскому времени со стартового комплекса SLC-37 на базе ВВС США на мысе Канаверал. А в 11:17 зонд отделили от разгонного блока, и Паркер отправился в самостоятельный полет.

В космос зонд выводила тяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy, которая является самой мощной ракетой из действующих и может выводить на низкую орбиту почти 29 тонн груза.

Через шесть недель Паркер достигнет расстояния близкого к Венере, гравитация которой поможет замедлить зонд и скорректировать маршрут. 

"Энергия необходимая для запуска к Солнцу в 55 раз выше, чем требуется, чтобы добраться до Марса, и в два раза выше, чтобы добраться до Плутона. Летом Земля и другие планеты нашей Солнечной системы находятся в наиболее благоприятном положении, чтобы позволить нам приблизиться к Солнцу", – отмечают ученые.

11 августа запуск зонда Паркер отменили по техническим причинам. Датчики давления гелия показали нештатное значение.

Напомним, Илон Маск провел тайное совещание с учеными по проекту колонизации Марса.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
NASA обнаружило пылающую водородную стену на границе нашей Солнечной системыВице-президент США рассказал, когда в стране создадут Космические войскаСША планируют разместить в космосе элементы системы ПРО
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 15138
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 11191
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 12104
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 21477
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13059
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 27905
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 14708
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 26553
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6173
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 15175
  1. Украина даст воду в Крым в обмен на Кубань, - Омелян 4913 / 6608
  2. Украинские археологи обнаружили могилу уважаемой ведьмы 3743 / 4473
  3. Алиментщик Антин Мухарский навсегда покидает Украину 2082 / 2478
  4. На Земле началось последнее солнечное затмение в 2018 году 1941 / 2194
  5. Лайма Вайкуле призналась, почему отказывается петь в Крыму 1920 / 2316
  6. Закупленные Львовом старые берлинские трамваи не могут открывать двери 1914 / 2905
  7. Украинских раненых в Иловайске добивали, - ООН 1804 / 7934
  8. Названо самое быстрое существо на Земле 1784 / 2155
  9. Волкер: Кадры ОБСЕ подтверждают, что Россия продлевает конфликт на Донбассе 1735 / 2211
  10. Сорвавшийся с цепи. Что стоит за намерением Илона Маска выкупить акции Tesla 1598 / 1810
  1. Украина даст воду в Крым в обмен на Кубань, - Омелян 11 / 6608
  2. Волкер: Кадры ОБСЕ подтверждают, что Россия продлевает конфликт на Донбассе 10 / 2211
  3. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 8 / 3636
  4. Сорвавшийся с цепи. Что стоит за намерением Илона Маска выкупить акции Tesla 6 / 1810
  5. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 6 / 12668
  6. Украинских раненых в Иловайске добивали, - ООН 5 / 7934
  7. Общественная деактивация. Почему в Украине участились нападения на гражданских деятелей 5 / 1705
  8. Лайма Вайкуле призналась, почему отказывается петь в Крыму 5 / 2316
  9. Мария Деригина: "Доходные сайты — это новый перспективный вид инвестиционной деятельности, доступный для всех" 4 / 991
  10. Позолоченный теленок. Как Hyundai Santa Fe шел к четвертому поколению, и что он предложит украинским автомобилистам 3 / 1122
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.