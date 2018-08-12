Для этого понадобилась самая мощная ракета в мире

В США со второй попытки успешно запустили зонд Паркер, который впервые в истории рукотворных космических аппаратов войдет в атмосферу Солнца.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Запуск аппарата осуществили в 10:31 по киевскому времени со стартового комплекса SLC-37 на базе ВВС США на мысе Канаверал. А в 11:17 зонд отделили от разгонного блока, и Паркер отправился в самостоятельный полет.

В космос зонд выводила тяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy, которая является самой мощной ракетой из действующих и может выводить на низкую орбиту почти 29 тонн груза.

Через шесть недель Паркер достигнет расстояния близкого к Венере, гравитация которой поможет замедлить зонд и скорректировать маршрут.

"Энергия необходимая для запуска к Солнцу в 55 раз выше, чем требуется, чтобы добраться до Марса, и в два раза выше, чтобы добраться до Плутона. Летом Земля и другие планеты нашей Солнечной системы находятся в наиболее благоприятном положении, чтобы позволить нам приблизиться к Солнцу", – отмечают ученые.

11 августа запуск зонда Паркер отменили по техническим причинам. Датчики давления гелия показали нештатное значение.

Напомним, Илон Маск провел тайное совещание с учеными по проекту колонизации Марса.