В Якутии нашли останки мамонта с мягкими тканями и шерстью

На северо-востоке Якутии российско-японская экспедиция обнаружила неполный скелет мамонта с остатками мягких тканей и шерсти. Об этом сообщается на сайте российского Северо-Восточного федерального университета.
Скелет нашли в местности Юнюген Верхоянского района, которая считается одним из наиболее перспективных "мамонтовых кладбищ" в Якутии. Как по количеству костных остатков, так и по наиболее полному видовому составу ископаемых костных животных позднего плейстоцена. Подробнее о находке учёные обещают рассказать после завершения раскопок.
В экспедиции участвуют учёные из Северо-Восточного федерального университета и японского Университета Киндай. Съёмку ведёт японская телекомпания Fuji TV.
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Ранее эта же экспедиция обнаружила на Батагайском термокарстовом котловане полностью сохранившуюся тушу трехмесячного жеребенка ископаемой лошади возрастом около 30-40 тысяч лет.
Напомним, недавно учёные из японского Технологического института Токио и китайского Северо-западного политехнического университета раскрыли тайну окаменелостей возрастом более 500 млн лет: они могут принадлежать животным, а не растениям, как считалось до сих пор.