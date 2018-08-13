Учёные придумали, как обнаружить тёмную материю

Астрофизики из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее нашли новый способ, который поможет определить приблизительное расположение темной материи. Они предлагают отслеживать субкластерный свет - слабое свечение между галактиками. Об этом пишет Science News.

Согласно распространённой гипотезе, тёмная материя не испускает электромагнитное излучение и не взаимодействует с ним напрямую. По этой причине обнаружить её практически невозможно.

Как правило, сейчас для картирования темной материи ученые используют метод, называемый гравитационным линзированием. Так как масса кластера галактик действует как линза, изгибая свет от более отдаленных объектов, то, измеряя этот изгиб, можно увидеть, как масса темной материи распределяется внутри кластера. Однако проводить такие измерения чрезвычайно трудно, поэтому учёные предложили другой способ - измерение субкластерного света, который производят звёзды, разбросанные по пространству после поглощения одной галактики другой.

Наблюдая за шестью кластерами галактик с помощью телескопа Хаббл, исследователи обнаружили, что распределение внутрикластерного света совпадает с распределением массы темной материи, определённой с помощью гравитационного линзирования.

"Очертания этого рассеянного света дают хорошее представление об общей форме кластера", - говорит соавтор исследования Мирей Монтес, астрофизик из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее. Он объясняет, что звёзды, лишившиеся своих галактик, поддаются гравитационной силе тёмной материи и потому концентрируются в тех же регионах, где и она.

Чтобы подтвердить свою гипотезу, учёные собираются понаблюдать ещё за несколькими кластерами.

Напомним, в 2017 году исследовали опубликовали самую подробную на сегодняшний день карту распределения темной материи в нашей Вселенной.