Из-за доступных антибиотиков человечество оказалось на грани бактериального апокалипсиса, - BBC

По прогнозам, к 2050 году от супербактерий ежегодно будут умирать до 10 миллионов людей

Из-за недостаточного контроля за лечением антибиотиками в мире растёт количество супербактерий, устойчивых ко всем лекарствам. Это может привести к краху современной медицины и эпидемиям средневекового масштаба, говорится в документальном фильме BBC.

По словам автора фильма Фергуса Уолша, жители Великобритании и других стран привыкли лечиться антибиотиками и всё чаще принимают их без крайней необходимости. Это приводит к появлению устойчивых супербактерий, против которых антибиотики один за другим теряют свою эффективность, а новые на замену им не появляются. Последний раз новый класс антибиотиков был открыт еще в 80-х годах прошлого века. Это значит, что когда все антибактериальные препараты перестанут действовать, человечество останется беззащитным перед огромным количеством болезней.

"В первой половине прошлого века 40% людей умирали от инфекций. Это было до появления антибиотиков, и мы рискуем вернуться к подобному сценарию. Нам нужно взять ситуацию под контроль, иначе мы потеряем современную медицину", - говорит главная консультантка британского правительства по медицинским вопросам Салли Дэвис.

Уже сейчас британское здравоохранение полагается, по сути, на единственную группу антибиотиков - карбапенемы. Только препараты этой группы пока ещё справляются с лечением пневмонии и инфекциями крови. По данным Джима О'Нила, главы исследования по вопросам антимикробной резистентности, из-за супербактерий каждый год в мире уже умирают 700 тысяч человек. Если не принять срочные меры, то к 2050 году количество смертей в год составит 10 миллионов. Мировой экономике это нанесёт ущерб в размере $100 трлн.

Больше всего от резистентности к антибиотикам сегодня страдают жители Индии. По словам автора фильма, это связано с тем, что в стране крайне низкий уровень санитарии и большой выбор антибиотиков в свободном доступе, которые индийцы бесконтрольно применяют для самолечения. Каждый год от супербактерий в Индии умирают около 60 тысяч новорождённых.

Напомним, в 2017 году В США от опасной бактерии, устойчивой ко всем 26 известным американским врачам антибиотикам, умерла 70-летняя женщина.