Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Технологии » Из-за доступных антибиотиков человечество оказалось на грани бактериального апокалипсиса, - BBC

Из-за доступных антибиотиков человечество оказалось на грани бактериального апокалипсиса, - BBC

Из-за доступных антибиотиков человечество оказалось на грани бактериального апокалипсиса, - BBC
Flickr/sayo ts

По прогнозам, к 2050 году от супербактерий ежегодно будут умирать до 10 миллионов людей

13.08.18 236
2600

Из-за недостаточного контроля за лечением антибиотиками в мире растёт количество супербактерий, устойчивых ко всем лекарствам. Это может привести к краху современной медицины и эпидемиям средневекового масштаба, говорится в документальном фильме BBC.

По словам автора фильма Фергуса Уолша, жители Великобритании и других стран привыкли лечиться антибиотиками и всё чаще принимают их без крайней необходимости. Это приводит к появлению устойчивых супербактерий, против которых антибиотики один за другим теряют свою эффективность, а новые на замену им не появляются. Последний раз новый класс антибиотиков был открыт еще в 80-х годах прошлого века. Это значит, что когда все антибактериальные препараты перестанут действовать, человечество останется беззащитным перед огромным количеством болезней.

"В первой половине прошлого века 40% людей умирали от инфекций. Это было до появления антибиотиков, и мы рискуем вернуться к подобному сценарию. Нам нужно взять ситуацию под контроль, иначе мы потеряем современную медицину", - говорит главная консультантка британского правительства по медицинским вопросам Салли Дэвис.

Уже сейчас британское здравоохранение полагается, по сути, на единственную группу антибиотиков - карбапенемы. Только препараты этой группы пока ещё справляются с лечением пневмонии и инфекциями крови. По данным Джима О'Нила, главы исследования по вопросам антимикробной резистентности, из-за супербактерий каждый год в мире уже умирают 700 тысяч человек. Если не принять срочные меры, то к 2050 году количество смертей в год составит 10 миллионов. Мировой экономике это нанесёт ущерб в размере $100 трлн.

Больше всего от резистентности к антибиотикам сегодня страдают жители Индии. По словам автора фильма, это связано с тем, что в стране крайне низкий уровень санитарии и большой выбор антибиотиков в свободном доступе, которые индийцы бесконтрольно применяют для самолечения. Каждый год от супербактерий в Индии умирают около 60 тысяч новорождённых.

Напомним, в 2017 году В США от опасной бактерии, устойчивой ко всем 26 известным американским врачам антибиотикам, умерла 70-летняя женщина.

26
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
Учёные раскрыли, сколько поддельных лекарств продаётся в развивающихся странахВ Британии стало на одну гору большеБританский эсминец отправили сопровождать российские военные суда в Ла-Манше
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 15729
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 11406
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 12305
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 21789
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13109
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 28423
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 15035
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 26870
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6311
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 15362
  1. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 8484 / 9821
  2. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 5922 / 6019
  3. Стримное дело. Почему в Украине можно получить срок за виртуальный секс 3694 / 4088
  4. Двух киевлян избили за внешний вид и "ориентацию" 2912 / 3479
  5. Украина даст воду в Крым в обмен на Кубань, - Омелян 2762 / 8561
  6. Найдена считавшаяся уничтоженной сцена фильма с обнаженной Мэрилин Монро 1931 / 2311
  7. Ограбление ломбарда в Киеве совершили иностранцы, - полиция 1691 / 1942
  8. Украина изучает силовой сценарий реагирования на ситуацию в Азовском море, - Тука 1592 / 1930
  9. Сегодня ночью можно увидеть самый красивый метеорный дождь в году 1485 / 1732
  10. Первый звонок в украинских школах может прозвенеть 3 сентября 1446 / 1665
  1. Сегодня ночью можно увидеть самый красивый метеорный дождь в году 22 / 1732
  2. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 12 / 9821
  3. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 9 / 6019
  4. Израненные души. Как выглядит реабилитация бойцов в Киевском военном госпитале 8 / 1359
  5. Стримное дело. Почему в Украине можно получить срок за виртуальный секс 7 / 4088
  6. Украина — это коррупция. Почему к смене своей репутации Киев пока не приступал 6 / 3423
  7. Украина даст воду в Крым в обмен на Кубань, - Омелян 4 / 8561
  8. Первый звонок в украинских школах может прозвенеть 3 сентября 4 / 1665
  9. Украинских раненых в Иловайске добивали, - ООН 4 / 8914
  10. В аэропорту Херсона появится новый лоукост, - Омелян 3 / 576
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.