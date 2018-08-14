Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Технологии » Нереальные возможности. Как украинский бизнес знакомится с технологиями виртуальной реальности

Нереальные возможности. Как украинский бизнес знакомится с технологиями виртуальной реальности

Нереальные возможности. Как украинский бизнес знакомится с технологиями виртуальной реальности
Рисунки: Николай Гавриловский

Почти все великие изобретения родом из нашего воображения. Сегодня человечество научилось создавать виртуальное пространство (VR), где можно строить дома и перебирать многотонные модели. Насколько украинский бизнес готов пользоваться такими технологиями, разбирался Фокус

Ольга Прядко - 14.08.18 128
100

Принцип работы VR-гаджетов разработали давно. Ещё в конце XIX века возникла концепция стереокинематографа, которую и сегодня применяют в 3D-кинотеатрах. Но путь к популярности был долгим. Лишь после выхода фильма Джеймса Кэмерона "Аватар", ставшего самой кассовой картиной в истории, продюсеры вплотную взялись за 3D-формат.

А вот устройств, способных сделать прикладной технологию VR, долгое время не было. Первый шлем виртуальной реальности появился лишь в 1995 году. Но его сняли с продажи уже через год после того, как пользователи начали жаловаться на тошноту и головные боли. Возвращение шлемов виртуальной реальности произошло в 2012–2013 годах. По сей день индустрия набирает популярность, хоть и находится пока на начальной стадии развития.

"У людей отношение к шлемам, как к первым телевизорам. Есть мало у кого, да и технологически это "аналог" чёрно-белого 9-дюймового лампового телевизора", — поясняет Алексей Сысоев, программист исследовательской лаборатории ARVI lab, которая специализируется на технологиях искусственного интеллекта.

Есть шлемы, которые можно подключать к мобильным устройствам, но они позволяют разве что посмотреть фильм или поиграть в примитивную игру. Существуют устройства, работающие в паре с персональными компьютерами и позволяющие передвигаться в помещении, но оно должно быть оборудовано специальными камерами. "Также для такой симуляции необходим довольно мощный компьютер, который сегодня стоит $3,5–$4 тыс.", — добавляет Сысоев.

Реал побеждает виртуал

По большей части технологии виртуальной реальности применяют в игровой индустрии. Но всё же они постепенно перебираются в сферу бизнеса. Часто их используют для презентационных целей.

"Это виртуальные экскурсии по музеям и концерты, умные зеркала и примерочные, навигация в продуктовых магазинах, технологии распознавания лиц на входе в магазин, обустройство комнат и расстановка мебели с помощью приложений VR", — перечисляет примеры Юрий Лищук, директор по работе с розничными сетями консалтинговой компании "NIELSEN Украина".

По его словам, торговые сети в основном используют технологии дополненной реальности ("оживающие" картинки с помощью приложения для смартфона). А вот VR украинские бренды применяют для генерации эмоций потребителей.

"Чтобы внедрить VR в бизнес-модель, необходимо завоевать доверие покупателей и держать свои базовые бизнес-надстройки в совершенстве", — считает Лищук. Для начала потребители должны доверять предпринимателям. Пока же только 18% покупателей Киева готовы приобретать товары онлайн, что много говорит о готовности потребителей использовать современные технологии.

Виртуальный масштаб

Любители фантастики наверняка помнят недавно вышедший фильм "Первому игроку приготовиться". Сюжетная линия разворачивалась в виртуальном мире, где с помощью специального костюма человек мог физически ощущать происходящее. "Всё, что было показано в этом фильме, уже есть на рынке. Но в основном имеет сырой вид", — говорит Алексей Сысоев. Даже удобных в применении перчаток для виртуальной реальности ещё нет, в основном это джойстики или же сканеры на шлемах. Но сегодня всё больше инвестируют в технологии VR. По словам Сысоева, даже не особо впечатляющая разработка может собрать на краудфандинговой платформе Kickstarter необходимое финансирование буквально за день. Потенциал этого рынка очень высок. Программисты говорят, что в реальной сектор экономики виртуальная реальность заходит с обучающих проектов.

"Представьте, что на предприятии нужно провести тренинг по безопасности на случай экстренной ситуации. Сотрудникам нужно объяснить последовательность действий и использования огнетушителя. Но в условиях реального пожара на заводе, в ситуации стресса, поступит ли он так же, вспомнит ли то, чему его учили?" — начинает свой рассказ Никита Худяков, директор компании Ochi visualization, которая занимается разработкой симуляционных программ в виртуальной реальности.

Подобные тренинги распространены в Европе и США, но для украинских компаний образовательные программы не настолько приоритетны. "Внедрять инновации в технику безопасности в Украине достаточно сложно, поскольку тут многие вещи делаются просто для галочки", — поясняет ситуацию Худяков.

Помимо техники безопасности, VR можно использовать в качестве помощи при эксплуатации и ремонте промышленного оборудования. Например, разложить станок на составляющие части, чего нельзя сделать в реальности. Технологии виртуальной реальности также могут оказаться полезны для инженеров и проектировщиков. К примеру, архитектор может проектировать здание в натуральную величину. Существуют и программы, позволяющие не только визуализировать, но и вносить изменения непосредственно в виртуальном проекте. Такие же технологии используются при строительстве судов.

 "Мы обсуждаем использование виртуальной реальности для дочернего предприятия голландской судостроительной компании Damen Shipyards", — говорит Никита Худяков. По его словам, большинство украинских IT-специалистов разрабатывают проекты для западных компаний, где подобные технологии имеют больший спрос.

"У заводов есть свои площадки с симуляторами — запрограммированным оборудованием, на котором обучают персонал. Его практически никто не готов менять на шлем виртуальной реальности", — резюмирует Алексей Сысоев.

VR можно использовать в качестве помощи при эксплуатации и ремонте промышленного оборудования 

И всё же украинские компании делают первые шаги к тому, чтобы запускать VR-приложения. "У ДТЭК есть программа, позволяющая отрабатывать навык подключения любого электрооборудования к распределительному устройству", — рассказывает Инна Осадчук. Для её использования компания купила компьютер с необходимой  "начинкой" и проводной шлем. Сама программа обошлась компании в 200 тыс. грн, а оборудование — в 100 тыс. грн. В следующем году подобных приложений виртуальной реальности в компании станет больше. "На 2019 год по всем направлениям бизнеса — дистрибуция, генерация, уголь — закладываются деньги на приобретение оборудования и разработку универсальных обучающих программ", — добавляет Инна Осадчук.

Расценки на новую реальность

Одна из главных причин малого спроса на программы виртуальной реальности со стороны украинских компаний — их стоимость. Самые простые симуляции стоят от $1 тыс. Но если говорить о создании программ с продвинутыми интерактивными функциями, то их разработка обойдётся не менее чем в $5 тыс. Если же рассматривать проекты, где в созданной реальности могут взаимодействовать несколько человек, то стоимость такой разработки может варьироваться от $10 тыс. до $100 тыс.

Разработчики говорят, что потенциал технологий виртуальной реальности будет стремительно раскрываться. Уже сегодня для крупных автомобильных концернов считается очень престижным включать в производственную цепочку виртуальные процессы. "В западных странах прогнозируют рост этого рынка в 50 раз в течение шести лет", — говорит Алексей Сысоев. Что касается Украины, эксперты считают, что массово заводить к нам VR будут в первую очередь крупные транснациональные компании.

До чего дошёл прогресс

Пять компаний, успешно внедряющих AR/VR технологии в бизнесе

1

Ford использует технологии дополненной и виртуальной реальности при разработках автомобилей. Благодаря AR/VR инженеры и дизайнеры могут визуализировать решения задолго до постройки прототипа. Речь идёт не только о стилистических, но и о конструктивных элементах. При этом работа над будущим авто транслируется в реальном времени, так что сотрудники центров Ford, размещённых на разных континентах, могут сразу вносить коррективы, основываясь на понимании особенностей местных рынков.

2

Крупнейший банк Южного полушария Commonwealth Bank of Australia применяет VR при найме сотрудников. С помощью шлема Oculus Rift соискатели получают возможность проявить себя в ситуациях, с которыми сталкиваются их работники. Ну а кадровая служба банка может понять, насколько гибок и сообразителен будущий сотрудник в приятии решений.

3

Активно пользуется VR-технологиями и Cirque du Soleil. При помощи студии Felix & Paul Studios знаменитый канадский цирк создает виртуальные версии собственных шоу. Обладая VR-шлемом, зритель оказывается прямо в центре действа, получая полный обзор на 360 градусов. К настоящему времени Cirque du Soleil выпустил 4 VR-представления: Inside the Box of Kurios, KA The Battle Within, Dreams of O и Through The Masks of LUZIA.

4

Одна из крупнейших туристических компаний Европы — Thomas Cook использовала VR-шлемы Samsung Gear для привлечения путешественников. Устройства разослали в несколько агентств Великобритании. С их помощью туристы получили возможность осуществить виртуальные поездки в США, Грецию, Сингапур и другие страны перед покупкой путёвок.

5

Greenpeace существует за счёт пожертвований, но это не значит, что экоорганизация не заинтересована в том, чтобы их поток возрастал. Одним из способов привлечения новых жертвователей стали VR-технологии. Greenpeace предложила виртуальный опыт посетителям массовых мероприятий, вроде фестиваля "Гластонбери", которые после могли сделать взносы. С той же целью организация разработала приложение, позволяющее пользователям побывать в таких труднодоступных уголках планеты, как джунгли Амазонки или Арктика.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Есть контакт. Когда электромобили станут "народными машинами" в УкраинеNASA показало, каким будет жилье на МарсеМечтательные аппараты. Что стоит за громкими меморандумами ГП "Антонов"
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 16002
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 11503
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 12398
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 21926
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13129
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 28667
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 15157
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 26982
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6370
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 15447
  1. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 11681 / 12791
  2. Прихлопни врага Конституцией. Зачем Порошенко хочет закрепить в Основном законе стремление Украины в НАТО 2724 / 4116
  3. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 2423 / 7059
  4. Виталий Кличко будет драться в Киеве с Ленноксом Льюисом 2310 / 2689
  5. Найдена считавшаяся уничтоженной сцена фильма с обнаженной Мэрилин Монро 2264 / 2537
  6. Строитель, которому не заплатили за работу, разрушил из мести 5 домов 2150 / 2344
  7. Появилось видео испытаний нового украинского танка 1967 / 2262
  8. Ограбление ломбарда в Киеве совершили иностранцы, - полиция 1775 / 2000
  9. Израненные души. Как выглядит реабилитация бойцов в Киевском военном госпитале 1523 / 1596
  10. Ученые обнаружили в природе живых ровесников динозавров 1505 / 1756
  1. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 17 / 12791
  2. Израненные души. Как выглядит реабилитация бойцов в Киевском военном госпитале 8 / 1596
  3. В Украине хотят установить минимально допустимую скорость интернета 8 / 1008
  4. Суррогатная Европа. Может ли деторождение быть банальной бизнес-услугой 6 / 1333
  5. Йося и его дети. История одесского гинеколога 5 / 125964
  6. Виталий Кличко будет драться в Киеве с Ленноксом Льюисом 5 / 2689
  7. Появилось видео испытаний нового украинского танка 5 / 2262
  8. Украинских раненых в Иловайске добивали, - ООН 5 / 9258
  9. Прихлопни врага Конституцией. Зачем Порошенко хочет закрепить в Основном законе стремление Украины в НАТО 5 / 4116
  10. В 22 судах отсутствуют судьи 4 / 486
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.