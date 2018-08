Нереальные возможности. Как украинский бизнес знакомится с технологиями виртуальной реальности

Принцип работы VR-гаджетов разработали давно. Ещё в конце XIX века возникла концепция стереокинематографа, которую и сегодня применяют в 3D-кинотеатрах. Но путь к популярности был долгим. Лишь после выхода фильма Джеймса Кэмерона "Аватар", ставшего самой кассовой картиной в истории, продюсеры вплотную взялись за 3D-формат.

А вот устройств, способных сделать прикладной технологию VR, долгое время не было. Первый шлем виртуальной реальности появился лишь в 1995 году. Но его сняли с продажи уже через год после того, как пользователи начали жаловаться на тошноту и головные боли. Возвращение шлемов виртуальной реальности произошло в 2012–2013 годах. По сей день индустрия набирает популярность, хоть и находится пока на начальной стадии развития.

"У людей отношение к шлемам, как к первым телевизорам. Есть мало у кого, да и технологически это "аналог" чёрно-белого 9-дюймового лампового телевизора", — поясняет Алексей Сысоев, программист исследовательской лаборатории ARVI lab, которая специализируется на технологиях искусственного интеллекта.

Есть шлемы, которые можно подключать к мобильным устройствам, но они позволяют разве что посмотреть фильм или поиграть в примитивную игру. Существуют устройства, работающие в паре с персональными компьютерами и позволяющие передвигаться в помещении, но оно должно быть оборудовано специальными камерами. "Также для такой симуляции необходим довольно мощный компьютер, который сегодня стоит $3,5–$4 тыс.", — добавляет Сысоев.

По большей части технологии виртуальной реальности применяют в игровой индустрии. Но всё же они постепенно перебираются в сферу бизнеса. Часто их используют для презентационных целей.

"Это виртуальные экскурсии по музеям и концерты, умные зеркала и примерочные, навигация в продуктовых магазинах, технологии распознавания лиц на входе в магазин, обустройство комнат и расстановка мебели с помощью приложений VR", — перечисляет примеры Юрий Лищук, директор по работе с розничными сетями консалтинговой компании "NIELSEN Украина".

По его словам, торговые сети в основном используют технологии дополненной реальности ("оживающие" картинки с помощью приложения для смартфона). А вот VR украинские бренды применяют для генерации эмоций потребителей.

"Чтобы внедрить VR в бизнес-модель, необходимо завоевать доверие покупателей и держать свои базовые бизнес-надстройки в совершенстве", — считает Лищук. Для начала потребители должны доверять предпринимателям. Пока же только 18% покупателей Киева готовы приобретать товары онлайн, что много говорит о готовности потребителей использовать современные технологии.

Любители фантастики наверняка помнят недавно вышедший фильм "Первому игроку приготовиться". Сюжетная линия разворачивалась в виртуальном мире, где с помощью специального костюма человек мог физически ощущать происходящее. "Всё, что было показано в этом фильме, уже есть на рынке. Но в основном имеет сырой вид", — говорит Алексей Сысоев. Даже удобных в применении перчаток для виртуальной реальности ещё нет, в основном это джойстики или же сканеры на шлемах. Но сегодня всё больше инвестируют в технологии VR. По словам Сысоева, даже не особо впечатляющая разработка может собрать на краудфандинговой платформе Kickstarter необходимое финансирование буквально за день. Потенциал этого рынка очень высок. Программисты говорят, что в реальной сектор экономики виртуальная реальность заходит с обучающих проектов.

"Представьте, что на предприятии нужно провести тренинг по безопасности на случай экстренной ситуации. Сотрудникам нужно объяснить последовательность действий и использования огнетушителя. Но в условиях реального пожара на заводе, в ситуации стресса, поступит ли он так же, вспомнит ли то, чему его учили?" — начинает свой рассказ Никита Худяков, директор компании Ochi visualization, которая занимается разработкой симуляционных программ в виртуальной реальности.

Подобные тренинги распространены в Европе и США, но для украинских компаний образовательные программы не настолько приоритетны. "Внедрять инновации в технику безопасности в Украине достаточно сложно, поскольку тут многие вещи делаются просто для галочки", — поясняет ситуацию Худяков.

Помимо техники безопасности, VR можно использовать в качестве помощи при эксплуатации и ремонте промышленного оборудования. Например, разложить станок на составляющие части, чего нельзя сделать в реальности. Технологии виртуальной реальности также могут оказаться полезны для инженеров и проектировщиков. К примеру, архитектор может проектировать здание в натуральную величину. Существуют и программы, позволяющие не только визуализировать, но и вносить изменения непосредственно в виртуальном проекте. Такие же технологии используются при строительстве судов.

"Мы обсуждаем использование виртуальной реальности для дочернего предприятия голландской судостроительной компании Damen Shipyards", — говорит Никита Худяков. По его словам, большинство украинских IT-специалистов разрабатывают проекты для западных компаний, где подобные технологии имеют больший спрос.

"У заводов есть свои площадки с симуляторами — запрограммированным оборудованием, на котором обучают персонал. Его практически никто не готов менять на шлем виртуальной реальности", — резюмирует Алексей Сысоев.

И всё же украинские компании делают первые шаги к тому, чтобы запускать VR-приложения. "У ДТЭК есть программа, позволяющая отрабатывать навык подключения любого электрооборудования к распределительному устройству", — рассказывает Инна Осадчук. Для её использования компания купила компьютер с необходимой "начинкой" и проводной шлем. Сама программа обошлась компании в 200 тыс. грн, а оборудование — в 100 тыс. грн. В следующем году подобных приложений виртуальной реальности в компании станет больше. "На 2019 год по всем направлениям бизнеса — дистрибуция, генерация, уголь — закладываются деньги на приобретение оборудования и разработку универсальных обучающих программ", — добавляет Инна Осадчук.

Одна из главных причин малого спроса на программы виртуальной реальности со стороны украинских компаний — их стоимость. Самые простые симуляции стоят от $1 тыс. Но если говорить о создании программ с продвинутыми интерактивными функциями, то их разработка обойдётся не менее чем в $5 тыс. Если же рассматривать проекты, где в созданной реальности могут взаимодействовать несколько человек, то стоимость такой разработки может варьироваться от $10 тыс. до $100 тыс.

Разработчики говорят, что потенциал технологий виртуальной реальности будет стремительно раскрываться. Уже сегодня для крупных автомобильных концернов считается очень престижным включать в производственную цепочку виртуальные процессы. "В западных странах прогнозируют рост этого рынка в 50 раз в течение шести лет", — говорит Алексей Сысоев. Что касается Украины, эксперты считают, что массово заводить к нам VR будут в первую очередь крупные транснациональные компании.

До чего дошёл прогресс

Пять компаний, успешно внедряющих AR/VR технологии в бизнесе

1

Ford использует технологии дополненной и виртуальной реальности при разработках автомобилей. Благодаря AR/VR инженеры и дизайнеры могут визуализировать решения задолго до постройки прототипа. Речь идёт не только о стилистических, но и о конструктивных элементах. При этом работа над будущим авто транслируется в реальном времени, так что сотрудники центров Ford, размещённых на разных континентах, могут сразу вносить коррективы, основываясь на понимании особенностей местных рынков.

2

Крупнейший банк Южного полушария Commonwealth Bank of Australia применяет VR при найме сотрудников. С помощью шлема Oculus Rift соискатели получают возможность проявить себя в ситуациях, с которыми сталкиваются их работники. Ну а кадровая служба банка может понять, насколько гибок и сообразителен будущий сотрудник в приятии решений.

3

Активно пользуется VR-технологиями и Cirque du Soleil. При помощи студии Felix & Paul Studios знаменитый канадский цирк создает виртуальные версии собственных шоу. Обладая VR-шлемом, зритель оказывается прямо в центре действа, получая полный обзор на 360 градусов. К настоящему времени Cirque du Soleil выпустил 4 VR-представления: Inside the Box of Kurios, KA The Battle Within, Dreams of O и Through The Masks of LUZIA.

4

Одна из крупнейших туристических компаний Европы — Thomas Cook использовала VR-шлемы Samsung Gear для привлечения путешественников. Устройства разослали в несколько агентств Великобритании. С их помощью туристы получили возможность осуществить виртуальные поездки в США, Грецию, Сингапур и другие страны перед покупкой путёвок.

5

Greenpeace существует за счёт пожертвований, но это не значит, что экоорганизация не заинтересована в том, чтобы их поток возрастал. Одним из способов привлечения новых жертвователей стали VR-технологии. Greenpeace предложила виртуальный опыт посетителям массовых мероприятий, вроде фестиваля "Гластонбери", которые после могли сделать взносы. С той же целью организация разработала приложение, позволяющее пользователям побывать в таких труднодоступных уголках планеты, как джунгли Амазонки или Арктика.