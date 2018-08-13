В Китае построили транспортер длиной 22 км

В Восточном Китае, в уезде Чансин провинции Чжэцзян завершились пусконаладочные испытания с нулевой нагрузкой закрытой электрифицированной транспортировочной линии длиной 22 км.
В данный момент на объекте проводится тестовая транспортировка цементного клинкера, сообщает "Синьхуа".
Проект стоимостью около 500 млн юаней позволит отказаться от 2400 рейсов тяжелых грузовиков в день и значительно сократить выбросы выхлопных газов.
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На сегодняшний день это самая протяженная транспортерная линия в провинции Чжэцзян.
Напомним, в Китае гора обвалилась на дорогу.