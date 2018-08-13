Трудные подростки в 5 раз чаще умирают молодыми, чем их благополучные сверстники, - исследование

Учёные из Колорадского университета в Боулдере выяснили, что люди, которые в подростковом возрасте имели проблемы с наркотиками или отличались антисоциальным поведением, чаще умирают молодыми, чем их сверстники. Причем каждый двадцатый умирает до 30 лет, сообщает Eurek Alert.

Исследователи проанализировали показатели смертности среди 1463 подростков, которые в 1993 году были взяты под наблюдение в связи с употреблением наркотиков или из-за расстройства поведения - психического расстройства, характеризующегося склонностью к нарушению общественного порядка, вандализму и воровству, а также агрессией по отношению к окружающим.

Они выяснили, что к 32 годам более 4% респондентов уже умерли. Для сравнения, в контрольной группе умерло менее 1% участников.

Учёные также отметили, что среди умерших оказалось больше тех, у кого в подростковом возрасте диагностировали расстройство поведения, а не тех, кто принимал психоактивные вещества.

По словам авторов, результаты их удивили. "Мы уделяем большое внимание проблеме употребления психоактивных веществ, и это определенно важно, но мы не уделяем столько же внимания расстройству поведения. Возможно, пора начать", - пишут учёные.

Напомним, недавний опрос в США среди учеников старших классов показал, что современных школьников меньше интересует секс, чем поколение 90-х годов.