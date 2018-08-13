Журналисты рассекретили слежку Google за пользователями

Многие приложения Google сохраняют данные о местоположении пользователя, даже если он отключил геолокацию в настройках смартфона. К такому выводу пришли журналисты Associated Press и исследователи компьютерных наук из Университета Принстона.

Сервисы компании, такие как Google Maps, заранее спрашивают у пользователя разрешения на включение геолокации. Google утверждает, что отключение этой функции "блокируют доступ к данным о местоположении для всех приложений", однако это не так: на самом деле многие приложения продолжают сохранять геоданные автоматически.

Чтобы прекратить сбор данных, помимо геолокации нужно отключить сохранение истории приложений и веб-поиска. Узнать, что компании уже известно о ваших передвижениях можно на странице своего аккаунта myactivity.google.com.

Примечательно, что Google может отследить не только телефоны с операционной системой Android, но и любое устройство, на котором установлены приложения Google. Что же касается устройств с Android, то теоретически Google может отслеживать их в фоновом режиме даже тогда, когда GPS, Wi-Fi и мобильные сети отключены.

Напомним, в конце июля файлы сервиса Google Docs по ошибке попали в поисковую выдачу "Яндекса".