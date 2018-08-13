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Главная » Стиль жизни » Технологии » Учёные разгадали секрет выживания птерозавров

Учёные разгадали секрет выживания птерозавров

Учёные разгадали секрет выживания птерозавров
Wikimedia Commons

Они смогли адаптироваться к различным климатическим условиям 

13.08.18 560
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Команда палеонтологов из Испании и США предположила, что птерозавры смогли пережить триасово-юрское массовое вымирание и дожить до конца мелового периода благодаря адаптации к разным климатическим условиям. Об этом пишет Discover Magazine.

Учёные сделали такой вывод, изучив останки нового вида птерозавра, найденного в каменоломне Святых и грешников в штате Юта, где 45 миллионов лет назад была пустыня. Ранее палеонтологи находили останки птерозавров  только в морских отложениях, поэтому ошибочно полагали, что они обитали исключительно вблизи воды и не выносили засушливый климат.

Птерозавры - это летающие ящеры, которые жили примерно в то же время, что и динозавры (в период с 215 миллионов до 66 миллионов лет назад), однако относились к другой ветви - архозаврам. Современные потомки архозавров - это крокодилы.

Палеонтологи давно стремились больше узнать о раннем периоде птерозавров, но до недавнего времени все обнаруженные окаменелости были немногочисленны и в основном фрагментарны. 

Вот почему так важна находка нового хорошо сохранившегося скелета птерозавра в штате Юта. В распоряжении палеонтологов оказался почти полный череп длиной 18 сантиметров и фаланга правого крыла, размах которого был около 1,5 метров. Находку назвали Caelestiventus hanseniпервое слово переводе с латыни означает "божественный ветер", а название видав честь биолога Робина Хансена, который был инициатором раскопок в каменломне. 

Напомним, недавно американские учёные выяснили, что пятиметровый скелет, найденный в 2008 году в штате Юта, принадлежит ранее неизвестному виду динозавров Akainacephalus johnsoni.

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