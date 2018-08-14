Первыми заводчиками попугаев ара оказались древние индейцы

Учёные из Государственного университета Пенсильвании выяснили, что в Мексике индейцы разводили попугаев ара задолго до прихода европейцев на континент. Об этом пишет N+1.

Исследователи изучили образцы ДНК из 17 древних скелетов попугаев красных ара, обнаруженных в каньоне Чако и в одном из районов Нью-Мексико. С помощью радиоуглеродного датирования они определили, что возраст скелетов составляет около 900-1200 годов н.э.

Так как все скелеты принадлежат к одной редкой гаплогруппе — Haplo6, учёные предположили, что эти ара были потомками тех птиц, которых индейцы столетиями разводили в неволе до 1250-1450 годов. Это самые ранние свидетельства разведения попугаев ара.

Напомним, в 2017 году археологи обнаружили в центре Мехико большой храм, посвященный ацтекскому богу ветра и рядом с храмом площадку для ритуальной игры в мяч.