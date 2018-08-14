Искусственный интеллект от Google научился диагностировать заболевания глаз

DeepMind (исследовательское подразделение Google) разработало нейросеть, которая умеет диагностировать более 50 распространённых офтальмологических заболеваний по снимку сетчатки. Об этом сообщается на сайте подразделения.

Для определения диагноза нейросети достаточно изучить трёхмерный снимок сетчатки пациента, сделанный с помощью оптической когерентной томографии. Именно по этим снимкам сейчас ставят диагнозы люди-врачи, но ИИ, обученный на снимках более 7500 пациентов, делает это всего за несколько секунд.

В время испытаний программа смогла диагностировать глазные болезни примерно с той же точностью, что и команда из 8 опытных врачей-офтальмологов из Великобритании.

По словам разработчиков, уже в ближайшие годы точность работы ИИ превзойдёт возможности врачей, и тогда программное обеспечение можно будет постепенно внедрять в больницы - не на замену людям-специалистам, а в помощь им. Программа будет не только быстро ставить диагнозы тысячам пациентов в день, но и определять, кто из них нуждается в срочном лечении.

Глава DeepMind Health Мустафа Сулейман пообещал, что в перспективе эта разработка может спасти зрение миллионам людей во всём мире.

Ранее Google представил ИИ-алгоритм, который может предсказать продолжительность жизни пациента.