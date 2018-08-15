За годы производства пластика человечество создало тонны неразлагаемых отходов. Для борьбы с этой проблемой ученые и предприниматели разрабатывают новые материалы на основе натурального сырья. Какие ингредиенты идут при этом в ход, рассказывает Фокус

Согласно прошлогодним оценкам экологов из Калифорнийского университета, с 1950-х годов в мире было произведено порядка 8,3 миллиарда тонн пластика. Это эквивалентно весу 1 миллиарда слонов или 25 тысяч небоскребов Эмпайр-стейт-билдинг. К 2015-му году человечество создало 6,3 миллиарда тонн пластиковых отходов, из которых 9% было утилизировано, 12% - сожжено, а оставшиеся 79% были разбросаны по Земле в виде мусора. При текущих темпах к 2050-му году на нашей планете скопится уже 12 миллиардов тонн мусора. Рыбы в океанах будет меньше, чем пластика.

"В массе своей пластик не является биоразлагаемым, так что отходы, которые произвело человечество, могут остаться с нами на сотни или тысячи лет", - сказала одна из авторов исследования Дженна Джамбек.

Одним из ответов на эту угрозу является создание альтернативных биоразлагаемых материалов на основе натурального сырья. В ход могут идти самые неожиданные ингредиенты.

Куриные перья

Каждый из нас регулярно бывает в супермаркетах и видит на прилавках огромные массы куриных тушек. Но многие ли задумываются над тем, а что происходит с перьями? А ученые задумались. Несколько лет назад на 241-й Национальной встрече Американского химического общества был представлен проект по производству биоразлагаемого пластика из куриных перьев.

"Использование нынешних отходов в качестве альтернативных источников для создания материалов – один из лучших путей к созданию экологически устойчивого и ответственного общества", - утверждал тогда один из авторов проекта Ици Янг, специалист по биоматериалам из Университета Небраски-Линкольна.

В основе производства водостойкого и очень плотного материала лежит использование содержащегося в перьях кератина. Этот белок уступает по показателям прочности разве что хитину – углеводу, который содержится в панцирях крабов, из которых, к слову, также делают биоразлагаемый пластик.

Грибы

Основой для данной альтернативы пластику служит вегетативное тело грибов, называемое мицелий. Его волокнистая, нитевая структура после специальной формовки, проращивания и последующего запекания дает широкие возможности для создания самых разнообразных конструкций. Легких и прочных, и, что самое главное, легко утилизируемых.

Пример работы с "грибковым пластиком" - американская компания Ecovative. Она создала линейку продукции под названием Mycofoam, в которую входит посуда, цветочные горшки и предметы домашнего декора. Примечательно, что желающие могут приобрести специальные наборы для "выращивания" изделий своими руками.

Коровье молоко

Идея использования молока, а точнее, содержащегося в створоженом молоке казеина для изготовления тканей возникла еще в 30-х годах прошлого века у итальянского химика Антонио Ферретти. Но уровень технологий тех лет не позволял воспользоваться плодами этой идеи в полной мере.

В наше время задача существенно упростилась: и молока производится достаточно много, чтобы имелись излишки, и спектр технологических возможностей серьезно расширился. В 2011 году идеей создания материалов на основе казеина воспользовалась Анке Домаске из Германии. Она основала компанию QMilk, которая в настоящее время производит биоразлагаемую пищевую пленку, "молочное волокно" для изготовления одежды и даже огнеупорные материалы для автомобилестроения.

Конопля

Cannabis, в народе конопля – это не только “травка”, вокруг пользы/вреда которой во многих странах идут жаркие споры, но еще и отличный биологический материал. Самое известное изделие из натуральных волокон стеблей конопли – веревка. Однако спектр ее применения гораздо шире – от деталей автомобилей до строительных материалов.

Такие компании, как Kanesis и Zeoform используют конопляную целлюлозу в качестве сырья для 3D-принтеров. На выходе они получают самый широкий спектр товаров, начиная от очков и ваз, и заканчивая музыкальными ударными установками и мебелью.

Шкурки цитрусовых

По оценкам специалистов, ежегодно в мире "производится" порядка 16 миллионов тонн апельсиновой кожуры. Часть этого объема используется в качестве корма для животных, что-то отправляется на производство косметики. А что делать с остальным?

Небольшая команда дизайнеров из Лондона Мandin Сollective нашла решение. Апельсиновые корки высушиваются, измельчаются, смешиваются со специальным органическим клеем, а далее полученная масса прессуется в специальных формах для создания всевозможных изделий, например, посуды. К слову, все же помнят, что кожура есть не только у апельсинов, но и у лимонов, мандарин, киви, авокадо, бананов, картофеля?

Один в поле воин

Придерживаясь простых правил в повседневной жизни, можно сделать личный вклад в очищение планеты. Для этого стоит:

использовать во время походов за покупками многоразовые хозяйственные сумки вместо полиэтиленовых кульков, которые, как правило, выбрасываются сразу по возвращении домой;

приобретать товары только в утилизируемой упаковке;

покупать йогурты и подобные им продукты не в пластиковых упаковках, а в стеклянных;

иметь при себе собственную термокружку, забегая в кофейню за горячими напитками;

наливать воду в утилизируемые и многоразовые емкости, отправляясь в дорогу или на тренировку;

использовать бумажную посуду и деревянные походные приборы, собираясь на пикник;

отказаться от покупки расфасованных в целлофан овощей и фруктов;

отказаться от пакетированного чая в пользу рассыпного;

бросить курить – сигаретные фильтры также содержат пластик.

Как видно, борьбу с пластиковым загрязнением можно вести и самостоятельно, не возлагая ее на плечи лишь ученых и бизнесменов.