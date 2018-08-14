Бессмертие по цене автомобиля: криогенная клиника в США предлагает заморозить тело всего за $28 000

В Штатах есть две крупные компании, которые предлагают услуги посмертного замораживания: Alcor в Аризоне и Институт Крионики в Мичигане.

У компании Alcor около 1000 клиентов, они заплатили по $255 000 за полную консервацию своего тела или тел своих близких после смерти. Компания уже крионировала тела 149 клиентов, самый юный из которых умер в возрасте всего двух лет.

В мичиганском Институте крионики услуга обходится значительно дешевле — всего $28 000. Именно эта организация в 2016 году крионировала тело 14-летней жительницы Великобритании, которая болела неизлечимой формой рака и добилась в суде права на посмертную заморозку.

В Институте крионики уже заморожены тела 160 человек, и ещё около 2000 человек заключили контракты заранее. Институт обещает подарить бессмертие не только людям - в списке клиентов есть около 100 домашних животных.

Научное сообщество в целом относится к криогенным технологиям скептически. Учёные говорят, что после разморозки невозможно восстановить функции сердца, почек и других органов, не говоря уж о мозге.

Тем не менее, президент Института крионики Деннис Ковальски обещает, что замороженных людей удастся не только вернуть к жизни, но и омолодить их с помощью стволовых клеток.

Как пишет Daily Star, о крионике задумываются всё больше жителей Великобритании. "Я знаю, что многие люди сочтут меня глупым, но почему бы не попробовать?", — говорит шестидесятилетний бизнесмен, который решился на заморозку в США. По его словам, возможность заплатить не так уж много денег, а взамен получить шанс на бессмертие - это очень захватывающая идея.

Ранее сообщалось, что пройти крионирование после смерти собирается вся семья основателя Института крионики.