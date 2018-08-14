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Главная » Стиль жизни » Технологии » Бессмертие по цене автомобиля: криогенная клиника в США предлагает заморозить тело всего за $28 000

Бессмертие по цене автомобиля: криогенная клиника в США предлагает заморозить тело всего за $28 000

Бессмертие по цене автомобиля: криогенная клиника в США предлагает заморозить тело всего за $28 000
Резервуары с жидким азотом, в которых хранятся тела. Фото: Cryonics Institute

Тела сохраняются в жидком азоте

14.08.18 16
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Американский Институт крионики посмертно заморозил уже 160 людей. Основатели обещают, что уже через 50-100 лет человечество научится возвращать их к жизни, пишет Brinkwire.

Крионика, также известная как криогеника или криоконсервация — это технология замораживания только что умерших людей и сохранения тел или их частей в жидком азоте до того момента, когда человечество, возможно, научится реанимировать умерших.

Процесс крионирования начинают сразу после смерти, не позже, чем через 15 минут после остановки сердца. Труп упаковывают в ящик со льдом и перевозят в центр криотехнологий, где охлаждают до 0°C, а кровь заменяют раствором для сохранения органов. После тело помещают в бочку с жидким азотом температурой -196°C.

Впервые человека крионировали в 1967 году в США. Это был профессор психологии Джеймс Бедфорд, который умер от рака.

В Штатах есть две крупные компании, которые предлагают услуги посмертного замораживания: Alcor в Аризоне и Институт Крионики в Мичигане.

У компании Alcor около 1000 клиентов, они заплатили по $255 000 за полную консервацию своего тела или тел своих близких после смерти. Компания уже крионировала тела 149 клиентов, самый юный из которых умер в возрасте всего двух лет.

В мичиганском Институте крионики услуга обходится значительно дешевле — всего $28 000. Именно эта организация в 2016 году крионировала тело 14-летней жительницы Великобритании, которая болела неизлечимой формой рака и добилась в суде права на посмертную заморозку.

В Институте крионики уже заморожены тела 160 человек, и ещё около 2000 человек заключили контракты заранее. Институт обещает подарить бессмертие не только людям - в списке клиентов есть около 100 домашних животных.

Научное сообщество в целом  относится к криогенным технологиям скептически. Учёные говорят, что после разморозки невозможно восстановить функции сердца, почек и других органов, не говоря уж о мозге.

Тем не менее, президент Института крионики Деннис Ковальски обещает, что замороженных людей удастся не только вернуть к жизни, но и омолодить их с помощью стволовых клеток.

Как пишет Daily Star, о крионике задумываются всё больше жителей Великобритании. "Я знаю, что многие люди сочтут меня глупым, но почему бы не попробовать?", — говорит шестидесятилетний бизнесмен, который решился на заморозку в США. По его словам, возможность заплатить не так уж много денег, а взамен получить шанс на бессмертие - это очень захватывающая идея.

Ранее сообщалось, что пройти крионирование после смерти собирается вся семья основателя Института крионики.

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