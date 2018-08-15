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Главная » Стиль жизни » Технологии » Фото Немецкие ученые разработали "стираемые чернила" для 3D-принтера

Фото Немецкие ученые разработали "стираемые чернила" для 3D-принтера

<span class="label red">Фото</span> Немецкие ученые разработали "стираемые чернила" для 3D-принтера
Фото: Itc

Ученые создали три подходящих материала

15.08.18 27
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Ученые из Технологического института Карлсруэ (Германия) создали четыре специальных материала для 3D-печати частично удаляемых конструкций. Три материала можно удалить после печати, причем часть из них можно "стереть", не затрагивая другие материалы. Об этом пишет N+1 со ссылкой на исследование опубликованное в журнале Nature Communications.

Обычно 3D-печать используют для создания постоянных конструкций, но часть ученых рассматривает ее как удобный способ создания временных поддерживающих конструкций. К примеру, таким способом можно создавать основу, на которую затем можно нанести живые клетки. После того, как клетки обрастут конструкцию и создадут внеклеточный матрикс, поддерживающую основу можно удалить.

В прошлом году ученые из Технологического института Карлсруэ под руководством Кристофера Барнер-Коволика уже представили удаляемый материал для 3D-печати методом лазерной литографии. В этом методе используется фотоотверждаемый полимер и лазерный луч. Во время печати луч фокусируется в заданных 3D-моделью областях и заставляет жидкий полимерный прекурсор затвердевать.

В новой работе ученые продолжили исследования в этой области и нашли три подходящих материала, которые можно использовать для избирательного стирания частей напечатанного объекта. Все три материала состоят из разработанного учеными сшивающего агента, пентаэритрит-триакрилата, а также фотоинициатора, обеспечивающий затвердевание при облучении лазером. Сшивающие агенты состоят из двух акриламидных групп, соединенных силильной группой с одним из трех видов функциональных групп: метильной, этильной или изопропильной.

Ключевая особенность разработанных исследователями материалов заключается в том, что ученые подобрали три других вещества, которые расщепляют связи только в части из этих материалов. При этом, если к использованному авторами пентаэритрит-триакрилату не добавлять разработанные ими связывающие агенты, эти вещества не будут растворять напечатанную конструкцию. Таким образом, ученые получили набор из четырех материалов, два из которых можно удалять независимо друг от друга.

Авторы наглядно продемонстрировали пример применения, напечатав и четырех разных материалов модели мезоамериканской пирамиды, Эйфелевой башни, азиатского храма и моста. На изображении можно видеть, как с помощью воздействия разных веществ можно поэтапно удалять модели.

Источник: David Gräfe et al. / Nature Communications, 2018

Напомним, голландский Эйндховен может стать первым в мире городом, в котором появятся жилые дома, сделанные с помощью 3D-принтера.

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