Натуральная одежда, которую не нужно гладить: учёные выводят новый вид хлопка

Мечта о немнущейся хлопковой рубашке может однажды воплотиться в реальность

Австралийские учёные из Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) работают над выведением генетически модифицированного хлопка, ткань из которого будет обладать лучшими свойствами синтетики. Об этом пишет The Guardian.

Всякий раз, когда кто-то стирает одежду из синтетики, такой как полиэфир или нейлон, в канализацию попадают тысячи крошечных небиоразлагаемых микроволокон, загрязняющих воду. При стирке хлопка такого не происходит: его волокна разлагаются естественным путём.

"Экологи часто критикуют хлопок, но он является естественным, возобновляемым волокном, в отличие от синтетики, которую производят из нефтехимических продуктов", - говорит глава исследования Мэдлин Митчелл.

Многие люди делают выбор в пользу искусственных тканей, которые они не мнутся и меньше изнашиваются, поэтому учёные хотят изменить длину, прочность и толщину натуральных хлопковых волокон, чтобы они могли сравниться с синтетическими волокнами.

Благодаря более чем 30-летнему опыту по выращиванию хлопка с использованием генетически модифицированных технологий, CSIRO совместно с компанией Cotton Seed Distributor уже смогли добиться сокращения использования инсектицидов в выращивании хлопка на 85% и гербицидов на 60%.

Напомним, недавно французские учёные нашли способ удешевить производство вина - они вывели 4 новых сорта винограда, который не требует обработки пестицидами.