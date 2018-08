Вопрос века: когда миру стало известно о глобальном потеплении

106 лет назад, 14 августа 1912 года, в новозеландской газете The Rodney and Otamatea Times вышла заметка, прогнозирующая глобальное потепление из-за сжигания угля. Об этом сообщает Live Science.

В материале говорилось, что в топках мира ежегодно сжигается около около 2 миллиардов тонн угля, из-за чего в атмосферу попадает 7 миллиардов тонн углекислого газа. Автор Фрэнсис Молена писал, что выбросы оборачивают Землю как "одеяло" и повышает температуру воздуха.

На момент публикации заметки ученые уже предсказывали последствия сжигания угля для климата. Исследования этой проблемы велись как минимум с 1882 года, о чем свидетельствует научная статья под названием "Загрязнение атмосферы", опубликованная в тот год в журнале Nature.

По словам Джеффа Николса, историка из Иллинойского университета в Чикаго, он обнаружил множество примеров газетных статей о связях между выбросами углекислого газа и потеплением, опубликованных в период с 1883 по 1912 год в изданиях New York Times, The Philadelphia Inquirer и The Kansas City Star.

Напомним, в июле 2018 года учёные по всему миру зафиксировали 118 исторических рекордов температур. Исследователи из Стэнфордского университета и Университета Беркли пришли к выводу, что повышение среднемесячной температуры на планете приводит к росту количества самоубийств.