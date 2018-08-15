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Главная » Стиль жизни » Технологии » Вопрос века: когда миру стало известно о глобальном потеплении

Вопрос века: когда миру стало известно о глобальном потеплении

Вопрос века: когда миру стало известно о глобальном потеплении
Fairfax Media/CC BY-NC-SA 3.0 NZ

Более 100 лет назад в газетах стали появляться статьи об изменениях климата

15.08.18 41
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106 лет назад, 14 августа 1912 года, в новозеландской газете The Rodney and Otamatea Times вышла заметка, прогнозирующая  глобальное потепление из-за сжигания угля. Об этом сообщает Live Science.

В материале говорилось, что в топках мира ежегодно сжигается около около 2 миллиардов тонн угля, из-за чего в атмосферу попадает 7  миллиардов тонн углекислого газа. Автор Фрэнсис Молена писал, что выбросы оборачивают Землю как "одеяло" и повышает температуру воздуха.  

На момент публикации заметки ученые уже предсказывали последствия сжигания угля для климата. Исследования этой проблемы велись как минимум с 1882 года, о чем свидетельствует научная статья под названием "Загрязнение атмосферы", опубликованная в тот год в журнале Nature.

По словам Джеффа Николса, историка из Иллинойского университета в Чикаго, он обнаружил множество примеров газетных статей о связях между выбросами углекислого газа и потеплением, опубликованных в период с 1883 по 1912 год в изданиях New York Times, The Philadelphia Inquirer и The Kansas City Star.

Напомним, в июле 2018 года учёные по всему миру зафиксировали 118 исторических рекордов температур. Исследователи из Стэнфордского университета и Университета Беркли пришли к выводу, что повышение среднемесячной температуры на планете приводит к росту количества самоубийств.

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