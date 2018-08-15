Учёные обещают аномально высокие температуры в 2018-2022 годах

Нас ожидает и глобальное потепление, и сезонные колебания климата

Согласно новому алгоритму прогнозирования климата, разработанному учёными из Университета Бреста и из Саутгемптонского университета, 2018–2022 годы с будут значительно теплее среднего, с аномально жаркими температурами. Об этом сообщает The Conversation.

Авторы утверждают, что на протяжении следующих пяти лет ожидается как постепенное повышение температуры в рамках глобального потепления, так и "тёплая" фаза естественных колебаний климата, которые происходят циклично и не зависят от деятельности человека.

В 2018–2019 годах средняя температура воздуха во всём мире повысится на 0,03℃ , температура воды - на 0,07℃ . По словам учёных, хотя эти цифры кажутся незначительными, они сопоставимы со средним темпом глобального потепления за последние 100 лет. Таким образом, сочетание этих двух факторов обеспечит аномально тёплую погоду.

Как сообщалось, ещё 106 лет назад, 14 августа 1912 года, в новозеландской газете The Rodney and Otamatea Times вышла заметка, прогнозирующая глобальное потепление из-за сжигания угля.