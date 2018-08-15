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Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео Антисоциальное поведение. Почему Facebook могут обложить налогом за снижение продуктивности человечества

Видео Антисоциальное поведение. Почему Facebook могут обложить налогом за снижение продуктивности человечества

<span class="label red">Видео</span> Антисоциальное поведение. Почему Facebook могут обложить налогом за снижение продуктивности человечества
Фото: Facebook

Должен ли Facebook платить налоги за то, что отнимает время миллиардов людей, почему с точки зрения экономистов эта идея звучит не так уж и безумно, и как украинские работодатели относятся к повышенной активности своих сотрудников в соцсетях, рассказывает Фокус

Мария Бабенко - 15.08.18 571
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Профессор Нью-Йоркского университета Адам Альтер поделился с порталом Business Insider своим предложением обложить Facebook дополнительным налогом за снижение продуктивности. Альтер считает, что компанию, которая отнимает у людей продуктивное время, нужно обязать платить за это. То есть если Facebook презентует новую функцию, которая будет отнимать у двух миллиардов пользователей около десяти минут в день, Альтер предлагает оценить потерянное время в $30 млрд в год, или $15 на человека в год.

Налоги будущего

Адам Альтер не впервые выражает обеспокоенность в связи с темной стороной технологической революции. В своей книге "Непреодолимые: развитие технологий, вызывающих зависимость", которая стала бестселлером 2017 года, он доказывает, что Instagram, Facebook, интернет-магазины и порносайты сегодня "подсаживают" своих пользователей так же, как алкоголь или сигареты. Причем, по мнению Альтера, делают это специально, используя врожденные человеческие слабости и уязвимости. Если следовать этой логике, облагать дополнительным налогом на снижение эффективности нужно не только Facebook, но и множество других IT-компаний.

"Появление любых новых продуктов несет определенные вызовы для человечества и поэтому необходимо выработать правила взаимодействия с ним, - комментирует ситуацию Артем Афян, адвокат, управляющий партнер АО Juscutum. - В целом они (соцсети и т.п. - Фокус) несут больше пользы, чем вреда, выводя социальную жизнь на глобально новый уровень. Но пока у общества они стимулируют пороки".

Темными сторонами социальных сетей часто называют распространение информационного мусора и поглощение времени. "Профессор Альтер пробует провести аналогию между загрязнением окружающей среды и информационным потоком от социальных сетей, - продолжает Юрий Перч, территориальный директор, кадрового холдинга АНКОР в Украине. - Если следовать этой логике, то и фильмы, и книги, и газеты, да и просто обывательские разговоры стоит отнести к категории засорения эфира, только менее токсичного".

"Если Facebook останется таким, как есть, а это около 90% ненужной информации, предложение Адама Альтера вполне может найти поддержку"

Андрей Солдатов, гендиректор компании WORLD STAFF напоминает, что в Facebook сидит куча ботов и троллей, которые занимаются распространением ложной информации и будоражат общество – это снижает эффективность, поскольку люди вместо работы занимаются обсуждением фейковых новостей, о которых завтра уже забудут. "Если Facebook останется таким, как есть, а это около 90% ненужной информации, предложение Адама Альтера вполне может найти поддержку и в перспективе стать реальностью, если до этого в Facebook не задумаются над тем, что потоки информации нужно как-то фильтровать", - считает Солдатов.

По мнению Юрия Перча, обучение людей не вовлекаться в поглощающую внимание деятельность могло бы стать задачей, для решения которой налогообложение было бы полезным финансовым инструментом. Впрочем и без введения каких-либо налогов профилактика интернет- или игровой зависимости и прокрастинации в сети могла бы стать элементом корпоративной социальной ответственности высокотехнологичных компаний.

"Тенденция идет к тому, что и социальные сети, и онлайн-игры будут обязаны периодически информировать пользователей о том, сколько времени они в них проводят", - продолжает Артем Афян. Обязали ж ведь алкогольные и табачные компании сообщать потребителям о вреде злоупотребления их продукцией.

Вполне логично, что усиление налоговой нагрузки на соцсети и т.п. приведет к повышению стоимости размещения в них рекламы. Однако, в ближайшем будущем создателям Facebook вряд ли стоит опасаться новых поборов. "В мире только сейчас поднимается вопрос о налоге на сахар и если говорить о налогах за вред обществу, то до Facebook дело дойдет совсем не скоро, - говорит Артем Афян. – Сложно замерить такой ущерб, а вина Facebook является опосредованной, так как человек сам выбирает, открыть ли ему социальную сеть или все-таки выполнять свою работу".

"В мире только сейчас поднимается вопрос о налоге на сахар и если говорить о налогах за вред обществу, то до Facebook дело дойдет совсем не скоро"

Вред от злоупотребления сахаром – давно доказанный факт. Но, только несколько стран в последние годы для борьбы с ожирением и кариесом у детей решились ввести налог на сахар в безалкогольных напитках. Это вынуждает производителей уменьшать содержание сахара в своей продукции, которая продается на соответствующих рынках.

"Для введения дополнительного налога необходимо доказать, что использование Facebook приводит к существенному снижению продуктивности, а на сбор и анализ информации потребуется время, - продолжает Нина Василева, директор по коммуникациям IT-компании EPAM Ukraine. - В целом же предложение профессора Адама Альтера сейчас выглядит малореалистичным, а если следовать его логике, аналогичные дополнительные налоги можно вводить и для табачных компаний, ведь во время перекуров сотрудники также отвлекаются от работы".

Далее Нина Василева напоминает, как в прошлом году СМИ аналогичным образом активно обсуждали предложение основателя Microsoft Билла Гейтса о дополнительном налогообложении использования роботов и направлении собранных средств на трудоустройство безработных, которых роботы заменили. Однако в течение года эта инициатива так и не получила развития.

Вызов для работодателей

Пока профессор из Нью-Йорка призывает наказывать Facebook налогом за снижение производительности, некоторые украинские работодатели пытаются бороться с соцсетями на своих предприятиях. "Есть компании, в офисах которых даже интернет "под замком" и рекрутеру в рабочее время нужно согласовывать доступ и адреса сайтов, куда, когда и зачем ему надо, - говорит Татьяна Пашкина, HR-эксперт портала rabota.ua. – В некоторых компаниях на уровне документов типа "Правил внутреннего трудового распорядка" водятся ограничения на доступ к развлекательному контенту, куда могут относиться соцсети, и IT-департамент открывает доступ только на проверенные и согласованные ресурсы".

Какие бы меры не вводили работодатели, сотрудникам никто не помешает заходить в соцсети через смартфоны или недосыпать из-за вечерней прокрастинации перед экраном

Опрос, который провел обозреватель Фокуса, подтверждает существование подобной практики в некоторых украинских компаниях на протяжении последних десяти лет. Чтобы получить доступ к соцсетям сотрудникам таких компаний приходилось писать заявления на имя директора и обосновывать, что "запрещенные" ресурсы им нужны для работы. Как правило, исключения делали для тех, кто работает в сфере коммуникаций, HR и т.п. Однако и другие сотрудники зачастую умудрялись обходить введенные ограничения.

В настоящее время, какие бы меры не вводили работодатели, сотрудникам никто не помешает заходить в соцсети с помощью смартфонов или недосыпать из-за вечерней прокрастинации перед экраном. "Более 45% взрослого населения Украины пользуются смартфонами, объемы трафика мобильного интернета уже опережают десктопное потребление, а компании активно переходят на концепцию bring your device, которая подразумевает использование личного телефона в рабочих целях при покрытии затрат на связь работодателем, - говорит Нина Василева. – Поэтому если работодатель и установит ограничения на пользование соцсетями на ПК ради повышения эффективности, у него не будет возможности влиять на пользование мобильным интернетом".

По мнению собеседницы Фокуса от таких мер работодатель ничего не выигрывает, а только получает негатив и недоверие со стороны сотрудников. Как отмечает Юрий Перч, эффективность скорее зависит от привлечения мотивированных сотрудников, их вовлечения в рабочий процесс, соблюдения баланса работа-личная жизнь, а не в ограничениях на соцсети.

"Чем больше подписчиков у наших людей, тем выше эффект от нашей активности в соцсети"

Поэтому в прогрессивных компаниях активность в соцсетях не только не ограничивают, но и приветствуют. "Бренд нашей компании это собирательный образ брендов наших юристов, - говорит гендиректор ЮК Axon Partners Дмитрий Гадомский. – У нашего бренда есть tone of voice, но это не значит, что все сотрудники должны писать именно в таком тоне. На своих частных страницах они могут постить что угодно, просто следуя правилам читабельности. И чем больше подписчиков у наших людей, тем выше эффект от нашей активности в соцсети".

Как рассказал Гадомский, в его копании при приеме нового сотрудника в команду всегда читают социальные сети. Если кандидат постит там котиков и шерит странные вещи, на собеседование его не зовут. Но если человек классно ведет свою страницу, то при прочих равных условиях предпочтут именно его.

В IT-компании GlobalLogic также подтвердили отсутствие корпоративных запретов на использование социальных сетей или каких-либо других не запрещенных законом ресурсов. "Кроме внутрикорпоративной социальной сети мы активно используем Facebook, Twitter, Linkedin и с их помощью транслируем важные новости и получаем обратную связь от компании", - рассказывают в GlobalLogic. Там убеждены, что доступ в социальные сети не мешает продуктивности, а помогает эффективным коммуникациям внутри компании и за ее пределами.

"Большинство IT-компаний толерантно относятся к тому, что сотрудники заходят в соцсети в рабочее время, так как основным показателем эффективности работы является результат, а не то, сколько раз сотрудник отвлекся в течение дня на внерабочие активности", - говорит Ольга Дюжева, HR & Recruitment директор IT-компании Intellias.

Однако, по информации собеседницы Фокуса, в исключительных случаях IT-компании ограничивают доступ в соцсети или даже использование смартфона в связи жесткими требованиями со стороны клиентов относительно информационной безопасности. Нередко, подобные суровые меры опять же в целях безопасности действуют в банках.

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