Учёные придумали, как с помощью Wi-Fi обнаружить оружие в багаже

С точностью 98% система может "увидеть" сквозь стенки чемодана металл, и с точностью 95% - жидкость

Учёные из Раттгерского университета разработали Wi-Fi-устройство для аэропортов, которое может распознать в багаже огнестрельное оружие и бомбы, а также определить объём жидкостей. Об этом пишет Techxplore.

Авторы использовали уже известную способность Wi-Fi "видеть" сквозь стены: чтобы распознать предметы, система анализирует, как сигнал отражается от различных препятствий. По словам учёных, в этой схеме используется простое Wi-Fi-устройство с тремя антеннами.

Испытания показали, что система может с точностью до 98% "увидеть" внутри чемодана металл, и с точностью до 95% - жидкость. Таким образом, с этой технологией службам безопасности аэропортов больше не придётся открывать и обыскивать подозрительные чемоданы. Кроме того, удастся сократить количество сотрудников, задействованных в досмотре багажа и ручной клади.

Разработка может повысить безопасность не только в аэропортах, но и в других общественных местах - парках, школах, торговых центрах. Учёные говорят, что её можно будет интегрировать в уже существующие сети Wi-Fi. В ближайшее время исследователи собираются повысить точность распознавания опасных предметов.

Ранее сообщалось, что в аэропортах США будут дополнительно проверять ручную кладь. Особое внимание уделят косметической пудре, специям и спортивному питанию.