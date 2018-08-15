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Главная » Стиль жизни » Технологии » Археологи нашли древнеегипетский тест на беременность

Археологи нашли древнеегипетский тест на беременность

Археологи нашли древнеегипетский тест на беременность
Carlsberg Papyrus Collection / University of Copenhagen

Инструкция к тесту была записана на папирусе возрастом 3 500 лет

15.08.18 1642
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Египтологи из Университета Копенгагена расшифровали папирус, найденный в древнем городе Тебтунисе. Оказалось, что в Древнем Египте существовал тест на беременность и даже на определение пола ребенка. Об этом пишет ScienceNordic.

В инструкции, написанной более 3,5 тысячи лет назад, объясняется суть теста: женщина должна взять два мешка. Один из ячменной соломы, второй - из пшеничной, и справить в каждый из них малую нужду. Древние египтяне верили, что по тому, в каком из мешков быстрее появятся ростки, можно определить пол младенца. Если же ни в одном из мешков не прорастали ростки, считалось, что женщина не беременна.

Учёные отмечают, что такая же инструкция упоминается в немецком фольклорном тексте 1699 года.

Напомним, недавно исследователи из Университета Бристоля рассказали о том, как с помощью животноводства жители древнего поселения Чаталхёюк смогли адаптироваться к резкому похолоданию и сокращению количества осадков.

 

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