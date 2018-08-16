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Главная » Стиль жизни » Технологии » Фото Британка 28 лет проходила с контактной гильзой, о которой она не знала

Фото Британка 28 лет проходила с контактной гильзой, о которой она не знала

<span class="label red">Фото</span> Британка 28 лет проходила с контактной гильзой, о которой она не знала
Фото: vseozrenii.ru

Врачи обнаружили инородное тело во время операции

16.08.18 164
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Врачи во время операции обнаружили у 42-летней британки контактную линзу, я которой она проходила 28 лет, даже не подозревая об этом. Об необычной находке говорится в статье журнала BMJ Case Reports, пишет Naked Science.

Женщина обратилась в клинику после того, как опухоль, появившаяся на веке за шесть месяцев до этого, начала закрывать глаз. Врачи оперировали кисту и нашли внутри контактную линзу.

Сначала специалисты провели сканирование с помощью МРТ и обнаружили образование величиной в шесть миллиметров. Веко не показывало никаких признаков травмы, однако, когда опухоль надрезали, внутри обнаружили жесткую контактную линзу. При ее удалении возникли осложнения, потому что структура объекта стала хрупкой и врачи боялись оставить внутри осколки.

Пациентка не знала, как линза попала в ткани века, ведь она уже давно отказалась от них. Но мать британки вспомнила, что в возрасте 14 лет во время игры в бадминтон ее дочери угодил волан в левый глаз. Тогда линза бесследно исчезла, ее так и не нашли: вероятно, она сместилась и застряла в веке на 28 лет. Родственники заметили в то время небольшой отек вокруг глаза, но он быстро прошел, поэтому они не придали этому значение.

Хотя травма никак не повлияла на зрение женщины, офтальмологи отметили, что этот случай показывает, насколько важно проводить полноценную диагностику после повреждений глаз.

Фото: BMJ Case Reports

Напомним, ученые из Университета Маркетт в Милуоки выяснили, что именно большой палец ноги эволюционировал позже всех остальных частей стопы человека. 

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