Астрономы нашли испарённые металлы в атмосфере самой горячей экзопланеты

Это первый случай, когда металлы были обнаружены на планете вне нашей Солнечной системы

Новые наблюдения за экзопланетой Kelt-9b показали, что температура на ней достигает 4000℃, и в атмосфере присутствуют пары железа и титана. Об этом пишет The Guardian.

Чтобы исследовать атмосферу экзопланеты, учёные использовали Национальный телескоп Галилея, установленный на острове Ла-Пальма, и спектрограф HARPS-North. Проанализировав крошечную долю света звезды, отфильтрованного через атмосферу экзопланеты, астрономы смогли увидеть пары титана и железа.

Это первый случай, когда металлы были обнаружены на планетах вне нашей Солнечной системы. В будущем похожие методы могут быть использованы для обнаружения признаков жизни в других частях Вселенной.

"Не имеет значения, пытаемся ли мы обнаружить титан, кислород или какую-то странную молекулу, которая свидетельствует о наличии жизни. Эти горячие планеты являются площадкой для испытаний тех методов, которые мы будем использовать в течение следующих нескольких лет, когда начнём обнаруживать действительно интересные планеты", - говорит Кевин Хэн, профессор Бернского университета и соавтор исследования.

Планета Kelt-9b - самая горячая из известных экзопланет. Она была обнаружена в 2017 году американскими учёными. Экзопланета вращается вокруг звезды KELT-9, находящейся на расстоянии 650 световых лет от Земли в созвездии Лебедя. Эта ультрагорячая планета примерно в 30 раз ближе к своей звезде-хозяину, чем Земля к Солнцу, при этом и её звезда в два раза горячее нашего Солнца. Из-за этого температуры на Kelt-9b достигают 4000℃ на "дневной" стороне, которая всегда обращена к звезде, и около 2000 ℃ на "ночной". Из известных экзопланет она является самой горячей.

Напомним, недавно ученые с помощью телескопа "Хаббл" обнаружили воду в составе атмосферы экзопланеты WASP-39b, одного из самых горячих из известных газовых гигантов.