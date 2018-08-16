Учёные узнали древнеегипетский рецепт бальзамирования

Археологи из Йоркского университета изучили мумию в Египетском музее Турина и воссоздали оригинальный рецепт бальзамирования. Об этом пишет ВВС.

Итак, основные ингредиенты: растительное масло (возможно, кунжутное), экстракт "бальзамического" растения (возможно, камыша), растительная смола (например, акации), смола хвойного дерева (вероятно, сосновая).

При смешивании этих компонентов получался бальзам с антибактериальными свойствами, который защищал тело от разложения.

По словам доктора Стивена Бакли, археолога из Йоркского университета, рецепт удалось разгадать, так как изученная ими мумия (3700-3500 до н.э.) является идеальным образцом практики бальзамирования в том виде, в каком она существовала в Древнем Египте на протяжении 4000 лет.

Доктор Бакли начал искать рецепт несколько лет назад, после того, как он проанализировал образец древнеегипетского текстиля из Музея Болтона. Оказалось, что эти ткани использовались для обёртывания мумий более 4000 лет до н.э. Таким образом, учёные получили доказательства, что практики бальзамирования и мумификации появились не около 2600 года до н.э., как считалось до этого, а гораздо раньше.

Напомним, недавно учёные узнали, каким был тест на беременность в Древнем Египте.