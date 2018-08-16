Бывший сотрудник завода компании Tesla, уволенный Илоном Маском за "саботаж и слив информации", опубликовал фотографии испорченных батарей, которые, по его словам, вставили в новые электромобили Model 3. Об этом пишет TechCrunch.

Фото неисправных батарей Мартин Трипп выложил в Twitter.

"Вот как выглядят многие из ваших батарей для Model 3 до и после ремонта! Разве они не прекрасны?", - написал Трипп.

Here's what many of your M3 modules look like before and after, because they are generally reworked! Aren't they beautiful? pic.twitter.com/QyoM0K2ozf — Martin Tripp (@trippedover) August 15, 2018

Также он показал спикок идентификационных номеров электромобилей, в которые, по его информации, компания в итоге вставила отремонтированные батареи вместо того, чтобы утилизировать их.

"Есть ли в этом списке номер вашего автомобиля? Если да, то в нём есть модуль(и), который был проколот/помят/повреждён", - утверждает Трипп.

Компания Tesla эти обвинения отрицает. "Как мы уже говорили, эти утверждения ложны, а господин Трипп даже не имеет понятия о требованиях безопасности, о которых берётся рассуждать. Никакие проколотые батареи никогда не использовались ни в каких транспортных средствах Model 3", - сказал представитель Tesla.

Ранее Tesla подала на Триппа иск в суд с требованием выплатить $1 млн. Компания утверждает, что её бывший сотрудник взломал систему компании и передал "гигабайты" данных неким третьим лицам. Также Tesla обвиняет Триппа в распространении ложной информации, которая порочит её деловую репутацию. Трипп в свою очередь подал заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, в которой утверждает, что Tesla вводит в заблуждение инвесторов и ставит под угрозу своих клиентов.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия купила акции Tesla на $3 млрд.