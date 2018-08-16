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Главная » Стиль жизни » Технологии » Фото Илон Маск хочет построить скоростной тоннель под Лос-Анджелесом для любителей бейсбола
Как Маск воплощает мечты человечества

Фото Илон Маск хочет построить скоростной тоннель под Лос-Анджелесом для любителей бейсбола

<span class="label red">Фото</span> Илон Маск хочет построить скоростной тоннель под Лос-Анджелесом для любителей бейсбола
The Boring Company

Проезд будет стоить всего $1

16.08.18 103
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Основанная Илоном Маском The Boring Company пообещала построить в Лос-Анджелесе  подземную скоростную транспортную систему Dugout Loop. Об этом сообщается на сайте компании.

Тоннель длиной 3,6 километра соединит бейсбольный стадион Доджер-стэдиум с Восточным Голливудом, густонаселенным районом в центре Лос-Анджелеса. 

Внутри тоннеля будут ездить 16-местные электрические автобусы, концепцию которых компания представила в марте 2018 года.

Dugout Loop предназначен в основном для посетителей стадиона. Количество билетов на эти автобусы будет ограничено: сначала до 1400 на каждую игру, а это всего 2,5% от количества мест на стадионе. Предполагается, что перед игрой автобусы будут один за другим отвозить болельщиков на стадион, а после матча - в обратном направлении.

Скорость автобусов - 240 километров в час, это позволит добираться из одного конца тоннеля в другой всего за 4 минуты. Сейчас время поездки из Восточного Голливуда до Доджер-стэдиума составляет более часа на автомобиле. 

Так будет выглядеть Восточная станция (возле стадиона):

Так - Западная, которая будет построена на частной территории The Boring Company возле одной из станций метро Лос-Анджелеса.

А так должен выглядеть сам тоннель:

Все расходы по строительству The Boring Company обещает взять на себя, от правительства Лос-Анджелеса ей нужно только разрешение на реализацию проекта. Известно, что идею уже поддержал мэр города Эрик Гарсетти. 

Ранее сообщалось, что Илону Маску разрешили строить тоннель в Чикаго. Из аэропорта в центр города можно будет доехать за 12 минут.

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