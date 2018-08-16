Исследование: люди лучше соображают под наблюдением злого робота

Учёные из французского Университета Оверни обнаружили, что в присутствии злых роботов люди лучше концентрируются на выполнении поставленной задачи, чем в присутствии добрых и милых. Об этом пишет New Scientist.

Добровольцам предложили пройти тест Stroop - он заключается в том, что на экране появляются слова, напечатанные разными цветами, и участник должен правильно назвать цвет. Сложность теста в том, что эти слова обычно сами обозначают цвета, но другие: например, слово "синий" зелёного цвета.

Некоторым участникам пришлось проходить испытание в присутствии антропоморфного робота, причём кому-то достался робот с дружелюбным поведением, а кому-то - наоборот. Во время знакомства добрые роботы говорили фразы вроде "я думаю, мы могли бы стать друзьями", а злые - "я не ценю дружбу". После такой беседы и начинался тест.

Оказалось, что люди, находившиеся под молчаливым наблюдением грубого робота, справились с заданием быстрее и лучше тех, кто соседствовал с дружелюбной машиной. Результаты участников контрольной группы, которая проходила тест вообще без надзора, также оказались хуже.

По словам учёных, это связано с тем, что людям было некомфортно находиться рядом с неприветливым и, возможно, непредсказуемым роботом, потому они старались поскорее закончить тест. При этом у них могло возникнуть ощущение, что робот оценивает их ответы, поэтому они старались сконцентрироваться.

Однако учёные не считают, что стоит использовать такую уловку на рабочем месте. "Представьте, что робот, сидящий в вашем офисе, оскорбляет вас каждый день. Вряд ли это хорошо повлияет на вашу продуктивность в долгосрочной перспективе", - говорит автор эксперимента Николя Спатола.

Напомним, недавно учёные из Германии провели эксперимент, который показал, что людям сложно выключить робота, если он умоляет их не делать этого.