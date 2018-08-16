Южный океан стал выбрасывать больше углекислого газа в атмосферу

Американские учёные выяснили, что моря вокруг Антарктиды зимой выделяют в атмосферу гораздо больше углекислого газа, чем считалось ранее. Об этом пишет EurekAlert.

"Эти результаты стали действительно большим сюрпризом, поскольку предыдущие исследования показывали, что Южный океан, напротив, поглощает много углекислого газа. Если всё наоборот, значит, нам нужно переосмыслить роль Южного океана в углеродном цикле и в климате", - говорит глава проекта Элисон Грей, доцентка океанографии в Вашингтонском университете.

Регион Южного океана оказывает большое влияние на глобальный климат. Это одно из немногих мест на Земле, где вода, находившаяся столетиями на огромной глубине, со временем поднимается наверх, соединяется с поверхностными течениями и, в итоге, испаряется в атмосферу. При этом Южный океан является одним из самых бурных водоемов в мире, что затрудняет получение данных. Однако учёные нашли выход - роботизированные поплавки, которые погружаются в воду на несколько километров.

Они определяют растворенный кислород, азот и, самое главное относительную кислотность воды (рН) - именно этот показатель учёные использовали для того, чтобы высчитать, в каких количествах вода поглощает и выделяет углекислый газ.

Напомним, учёные предупреждали о влиянии масштабных выбросов углекислого газа на климат еще 100 лет назад: 14 августа 1912 года, в новозеландской газете The Rodney and Otamatea Times вышла заметка, прогнозирующая глобальное потепление из-за сжигания угля.