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Главная » Стиль жизни » Технологии » Мумии, супербактерии и удар по голоду. Главные новости науки и технологий этой недели
Мумии, супербактерии и удар по голоду. Главные новости науки и технологий этой недели
Michelle Dawson / Brown University, Denis Bajram/Center for Space and Habitability, STEPHEN BUCKLEY/UNIVERSITY OF YORK, фото пользователей Skitterphoto, stevepb, Pezibear, geralt на Pixabay

Мумии, супербактерии и удар по голоду. Главные новости науки и технологий этой недели

От нового ответа ученых на ожидаемую проблему с нехваткой еды до угрозы супербактерий здоровью человечества. Наиболее важные (и одна забавная) новости науки и технологий этой недели в подборке Фокуса

Ярослав Золотников - 17.08.18 312
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Где может быть жарко настолько, чтобы испарялся металл? Что поможет снизить количество неизлечимых случаев заболевания раком, а что – сыграть значимую роль в борьбе с голодом? Чем пользовались древние египтяне для бальзамирования усопших? Ответы в обзоре новостей Фокуса.

Жаркая пятилетка

Пока что Земля не превратилась в "теплицу", но на нашем голубом шарике становится все жарче. И в ближайшие 5 лет послаблений не предвидится. Ученые из Брестского и Саутгемптонского университетов предупреждают: 2018-2022 годы будут значительно теплее среднего, с аномально высокими температурами.

Возможно, это и не послужит утешением, но виновато в этом не только человечество. То есть, глобальное потепление все же будет оказывать влияние на повышение температуры, но свою роль также сыграет "теплая" фаза естественных колебаний климата, происходящих циклично. Уже в нынешнем и следующем году в мире в среднем станет жарче на 0,03℃. Температура воды вырастет на0,07℃.

А ведь о глобальном потеплении, вызванном попаданием в атмосферу углекислого газа, в газетах писали еще 106 лет назад. Утверждали, что эффект может быть "существенным через несколько столетий". Ошибались.

 

Жизнь в металле

Меркурий – самая близкая к Солнцу планета. Температура на ее поверхности может достигать 427℃ – достаточно, чтобы плавить свинец. Но представьте себе планету, на которой почти в 10 раз жарче. Именно таким является Kelt-9b – мир, вращающийся вокруг звезды KELT-9, расположенной на расстоянии 650 световых лет от Земли в созвездии Лебедя.

4000℃ – не самая подходящая температура для существования жизни в известном нам виде. Однако исследования Kelt-9b могут поспособствовать ее поиска. Экстремально высокая температура планеты помогла ученым обнаружить признаки наличия на ней железа и титана. Они присутствуют в составе атмосферы в испаренном виде. Это первый случай, когда исследователям удалось найти металлы на экзопланете.

По словам профессора Бернского университета Кевина Хэна, одного из авторов исследования, планеты вроде Kelt-9b являются подходящей "площадкой для испытаний" методов, которые впоследствии будут использоваться для поисков планет с более благоприятными условиями. Ведь свидетельством возможного существования жизни в далеких мирах может быть не только вода, но и некоторые металлы.

Ранее об этом уже говорили астрономы из Гарвардского университета, предложившие не зацикливаться лишь на H20. Они отмечали, что такие металлы, как молибден, марганец и кобальт также способны помочь в поисках жизни на других планетах.

 

Свалить гиганта

Рак – очень старый враг человечества. С ним сталкивались еще жители Древнего Египта, хоть и не знали, с чем имеют дело. Сегодня борьба с заболеванием ведется по всему миру, и свой вклад в нее сделали ученые из Университета Брауна, США. Они провели первое исследование ключевых физических свойств гигантских раковых клеток.

Как и следует из названия, он крупнее обычных, а кроме того, почти не поддаются стандартной радиотерапии и часто вызывают рецидивы заболевания. Изучив клетки тройного отрицательного рака молочной железы, американские исследователи выяснили: гиганты богаты актином. Это белок, который формирующий клеточный каркас, придающий гигантским клеткам жесткость. Удалив актин, можно смягчить клетки, лишить их неуязвимости.

Американские ученые уверяют: они нашли новое направление в разработке методов лечения рака. Они полагают, что, победив гигантские раковые клетки, можно будет снизить количество неизлечимых случаев заболевания. Что ж, в отличие от древних египтян, мы узнаем своего врага все лучше и лучше.

 

Осади коня

Как известно, голод – один из всадников апокалипсиса, разъезжающий на вороном коне. И хотя вживую этого "персонажа" никто не видел, его вояж давно и успешно продолжается по миру. По данным ООН, в 2016-м году голод затронул 815 миллионов человек – примерно 11% населения всей планеты.

В 2050-м, когда население Земли может достичь 9,6 миллиарда, проблема окажется еще серьезнее. Весомую роль в борьбе с ней может сыграть пшеница – одна из самых распространённых сельскохозяйственных культур в мире. Но для этого ее урожайность должна ежегодно расти на 1,6%, чему могут помешать климатические изменения.

Однако международная группа ученых из 20 стран мира сделала важный шаг на пути к решению этой проблемы. Исследователям удалось расшифровать 94% генома пшеницы. В прошлом эта задача считалась невыполнимой, поскольку геном данного растения в 5 раз больше, чем у человека. Расшифровка даст возможность понять, какие гены пшеницы отвечают за урожайность, устойчивость к засухе и грибковым заболеваниям, а значит, вывести более устойчивые сорта. Плюс это поможет решить проблемы людей с аллергией на это растение.

Возможно, данное открытие еще не решает проблему всемирного голода, но говорит одному назойливому всаднику: "осади коня".

 

Яд и лекарство

Появление антибиотиков спасло не мало жизней, но теперь человечество может увидеть обратную сторону медали. Недостаток контроля за их приемом привел к тому, что люди стали принимать их без крайней необходимости. Это, в свою очередь, спровоцировало появление и рост числа "супербактерий", устойчивых к лекарствам.

Существующие антибиотики постепенно теряют перед ними свою эффективность, а новые пока не появляются (последний новый класс антибиотиков был открыт в 80-х года прошлого века). Ежегодно по вине "супербактерий" в мире умирает 700 тысяч человек, а к 2050-му году цифра может возрасти до 10 миллионов. Цифра, примерна равная населению целой Португалии, двух Финляндий или 5 Латвий.

По словам главного консультанта британского правительства по вопросам медицины Салли Дэвис, до появления антибиотиков от инфекций умирало 40% людей. Теперь есть риск вернуться к тем временам.

"Нам нужно взять ситуацию под контроль, иначе мы потеряем современную медицину", - говорит Дэвис.

 

Бальзам на душу

Почти за два века исследований Древнего Египта, исследователи успели основательно изучить великую цивилизацию прошлого. Однако страна фараонов по-прежнему подкидывает нам сюрпризы. До нынешней недели считалось, что практики мумификации и бальзамирования появились в 2600 году до н.э. Однако археологи из Йоркского университета установили, что произошло это гораздо раньше – примерно в четвертом тысячелетии до нашей эры.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав одну из мумий, хранящихся в Египетском музее Турина. И это было не единственное открытие. Исследователям также удалось восстановить примерный рецепт бальзама, использовавшегося при подготовке усопших к загробной жизни. В него входило растительное масло, экстракт "бальзамического" растения, растительная смола и смола хвойного дерева. Полученная смесь защищала тело от разложения, благодаря антибактериальным свойствам.

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