Голод не пройдет: ученые расшифровали геном пшеницы

Команда ученых из 20 стран опубликовала самое подробное описание генома пшеницы с информацией о 107,8 тысячах генов. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование в журнале Science.

За 13 лет работы учёным удалось расшифровать 94% генома. Авторы отмечают, что они сделали практически невозможное, так как общая длина генома пшеницы превышает 17 миллиардов пар нуклеотидов, он в пять раз больше генома человека.

По словам учёных, геном любого организма подобен детальной дорожной карте, содержащей всю информацию, необходимую для его создания и поддержания жизнедеятельности.

Расшифровка генома пшеницы поможет селекционерам понять, какие гены растения отвечают за урожайность, устойчивость к засухе и грибковым заболеваниям, и вывести новые сорта, более продуктивные. Кроме того, исследователи надеются получить сорта с более низким содержанием белков, чтобы побороть аллергию на пшеницу, которой страдает около 1% населения.

Пшеница является одной из самых распространённых сельскохозяйственных культур во всём мире. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2016 году человечество вырастило около 823 миллионов тонн пшеницы. Однако учёные прогнозируют, что из-за изменений климата урожайность будет снижаться. При этом население Земли продолжит расти, и уже к 2050 году оно достигнет 9,6 миллиардов. Чтобы удовлетворять растущие потребности и не допустить голода, урожайность пшеницы должна ежегодно увеличиваться на 1,6%.

Напомним, австралийские учёные начали работать над выведением генетически модифицированного хлопка, ткань из которого не придётся гладить. А французские исследователи нашли способ удешевить производство вина - они вывели 4 новых сорта винограда, который не требует обработки пестицидами.