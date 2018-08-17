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Главная » Стиль жизни » Технологии » За ярким квазаром оказались спрятаны сотни галактик

За ярким квазаром оказались спрятаны сотни галактик

За ярким квазаром оказались спрятаны сотни галактик
Рентгеновское изображение (слева) и увеличенное оптическое изображение центральной галактики кластера со сверхрмассивной чёрной дырой. Taweewat Somboonpanyakul

Этот квазар в 46 миллиардов раз ярче, чем Солнце

17.08.18 205
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Учёные из Массачусетского технологического института обнаружили новый кластер галактик, который ранее был не заметен из-за яркого света квазара. Об этом пишет Eurek Alert.

Квазары - это активные ядра галактик на начальном этапе развития, когда сверхмассивная чёрная дыра поглощает окружающее вещество. Также они являются самыми яркими астрономические объектами из всех известных,  поэтому их называют  "маяками Вселенной".  Один из таких "маяков", центральный квазар под названием PKS1353-341, на протяжении десятилетий мешал астрономам разглядеть сотни окружающих его галактик. И это не удивительно, ведь он в 46 миллиардов раз ярче, чем Солнце.

По подсчётам учёных, суммарный вес обнаруженных галактик составляет около 690 триллионов солнечных масс. Для сравнения, наша галактика Млечный Путь весит около 400 миллиардов солнечных масс. 

Открытие этого "замаскированного" кластера показывает, что в космосе могут быть и другие скопления галактик, скрывающиеся за чрезвычайно яркими объектами, которые астрономы обычно идентифицируют как отдельные источники света. Теперь авторы исследования знают, где можно искать новые галактики, и намерены продолжать работу. По их словам, каждая новая галактика даёт новые подсказки о том, сколько материи во Вселенной и как быстро она расширяется.

Напомним, недавно учёные из Оксфордского университета сообщили, что им, возможно удалось найти доказательства существования   других вселенных, которые были до нашей. Автор исследования - Роджер Пенроуз, в прошлом работавший со Стивеном Хокингом.

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