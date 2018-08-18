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Главная » Стиль жизни » Технологии » Скрести по сусекам. Как на планете появляются новые виды животных, и почему рано этому радоваться
Скрести по сусекам. Как на планете появляются новые виды животных, и почему рано этому радоваться
Фото пользователя OpenClipart-Vectors на Pixabay

Скрести по сусекам. Как на планете появляются новые виды животных, и почему рано этому радоваться

Список животных, оказывающихся на грани вымирания, постоянно растет, но и количество новых видов тоже. Как повышается биоразнообразие в мире, и почему не все так хорошо, как звучит, рассказал заведующий кафедрой Тропической экологии Университета Солфорда Жан Бобли в материале The Conversation

18.08.18 1779
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Планета переживает настоящий бум открытия новых видов. Это напоминает период XVII-XIX веков, когда европейские натуралисты отважно исследовали новые земли и возвращались в Старый свет с невероятным количеством новых экзотических растений и животных. Но как это возможно, если виды во всем мире исчезают беспрецедентными темпами?

Вперед, в глушь

Самое поразительное то, что открытия не ограничиваются небольшими организмами, вроде насекомых или паразитов. Ученые обнаруживают и крупных животных: жирафов, слонов, дельфинов и даже орангутангов. Только с 1993 по 2007 год науке стало более чем о 400 видах млекопитающих. Наш собственный отряд – приматы – пополнился 50 "новичками". Некоторые исследователи даже называют это "новой эпохой открытий".

В поисках новых видов исследователи отправляются в самые труднодоступные уголки планеты

Более 100 лет мы считали, что ничего интересного на планете не осталось. И тут начинаем находить так много новых видов. Столь неожиданной ситуации есть объяснение. Сегодня люди во всем мире знают, что биоразнообразие Земли в кризисе. Впервые в геополитической истории ООН признала, что это является общей проблемой человечества. Никогда еще так много стран официально не объединяли свои усилия, чтобы снизить нынешние темпы утраты видов.

В результате возрождается интерес к новым исследованиям. Ведущие специалисты и защитники природы вновь отправляются в экспедиции в те уголки мира, которые еще не были тщательно изучены, и подробно каталогизируют наблюдаемое богатство видов. По словам Херардо Себайоса из Национального автономного университета Мексики и Пола Эрлиха из Стэнфордского университета, около 40% новых видов млекопитающих, обнаруженных в 1993-2007 годах, были найдены именно в результате путешествий по таким регионам. Например, в восточных тропических лесах Западной Африки и Конго, предгорьях Гималаев, на северо-востоке Индии и в бассейне Амазонки.

Непаханое поле

Другим фактором, который следует учитывать, является быстрое распространение поселений в неосвоенных районах, сделавшее доступ к этим некогда удаленным частям земного шара относительно легким. В то же время развитие инфраструктуры приводит к широкомасштабным изменениям среды обитания. Так что новые представители фауны, которые обнаруживаются в подобных местах, зачастую уже оказываются под угрозой исчезновения.

Примером подобных неожиданных открытий служат четыре новых вида обезьян-прыгунов из южной и юго-западной Амазонии. Не так давно этот регион был чрезвычайно удаленным, связанные с ним мифы и легенды влекли известных исследователей начала ХХ века. Подполковник Перси Фосетт провел несколько экспедиций в эту часть Бразилии в поисках легендарного Эльдорадо. Он и его сын так и не вернулись из путешествия в 1925 году.

Удаленный регион Бразилии, некогда губивший искателей приключений, теперь активно осваивается человеком

Президент США Теодор Рузвельт и маршал Кандиду Рондон вместе возглавляли знаменитую научную экспедицию 1913-1914 гг. по Реке Сомнения (теперь река Рузвельт), нанеся ее на карту. Их поездка была полна бедствиями, кульминацией которых стало крушение долбленых лодок на одном из многочисленных порогов реки.

С тех пор многое изменилось. Этот регион стал центром сельскохозяйственной промышленности Бразилии и имеет самый высокий ежегодный показатель обезлесения в стране. Его также называют "дугой обезлесения" из-за изогнутой полумесяцем сельскохозяйственной границы, быстро поглощающей южные края Амазонки. С вырубкой леса и созданием дорог доступ к этому некогда дикому уголку перестал быть затрудненным. Так что открытие четырех новых видов обезьян-прыгунов было почти неизбежно.

Делим надвое

Но новые виды находятся не только в последних труднодоступных уголках планеты. Порой они появляются в результате более тщательного таксономического исследования уже известных представителей фауны. Тенденция разделения одного вида на два в значительной степени является результатом широкого применения современных методов молекулярной генетики в областях таксономии и систематики.

Данные о последовательности ДНК могут использоваться для определения эволюционных взаимодействий между видами. А это огромное количество информации. И получать ее становится все дешевле, поскольку данная сфера быстро развивается.

Достижения в молекулярной генетике и геномике в сочетании с развитием суперкомпьютеров означают, что можно анализировать целые геномы организмов для получения все более и более точной картины филогенеза. Нередко это позволяет увидеть различия, упущенные при изучении видов более ранними методами.

Разделив один известный вид, можно получить два новых

Впрочем, у подобного способа повышения биоразнообразия имеются критики. Некоторые ученые полагают, что мы подвергаемся "таксономической инфляции". То есть чрезмерному увеличению числа признанных таксонов, не благодаря открытиям, а за счет изменений в том, как они определяются. Например, превращению подтипов в новый вид.

Это еще больше усугубляется внедрением альтернативных менее строгих концепций биологических видов, отличных от устоявшихся. Некоторые исследователи полагают, что такая практика привела к 50-процентному увеличению числа видов позвоночных.

Природоохранные организации выражают озабоченность по поводу постоянно меняющихся принципов таксономии и дополнений. Но если мы хотим сохранить каждое живое существо до последнего и позволить им развиваться, что и является конечной целью природозащитников, то наука не должна уклоняться от углубленного изучения невероятного многообразия жизни на Земле.

По материалам The Conversation

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