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Главная » Стиль жизни » Технологии » Tesla ищет Илону Маску помощника, - СМИ

Tesla ищет Илону Маску помощника, - СМИ

Tesla ищет Илону Маску помощника, - СМИ
Flickr/ jdlasica

Совет директоров считает, что Маск слишком заработался

17.08.18 38
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Совет директоров Tesla планирует найти исполнительного директора №2, который снимет часть нагрузки с руководителя компании Илона Маска. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники.

Как сообщили собеседники издания, членов совета директоров разозлили недавние выходки Маска в Twitter, начиная от оскорблений в адрес дайвера, спасшего детей из затопленной пещеры в Таиланде, и заканчивая неожиданным заявлением о планах сделать Tesla частной компаний. Также они обеспокоены тем, что Маск слишком устаёт и вынужден принимать снотворное, поэтому хотят найти ему помощника.

Сам Маск в интервью The New York Times заявил, что два года назад Tesla предлагала эту должность главе Facebook  Шерил Сэндберг, однако сейчас, насколько ему известно, об активном поиске кандидатов речь не идёт.

Напомним, недавно Маск написал в Twitter, что собирается выкупить акции Tesla и превратить публичную компанию, которой он в данный момент руководит, в частную. Федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) уже потребовала от компании объяснений по этому поводу.

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