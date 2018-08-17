Австралийский подросток признался во взломе серверов Apple

Школьник из Мельбурна, арестованный по подозрению в нескольких взломах серверов Apple, признал свою вину. Об этом пишет The Age.

По словам адвоката, его клиент не замышлял ничего плохого, просто был "большим поклонником Apple" и мечтал когда-нибудь устроиться на работу в эту компанию.

Как сообщила полиция, 16-летний парень, имя которого не разглашается, завладел ключами авторизации от внутренней системы Apple и скачал 90 ГБ защищенных файлов. Также от получил доступ к учётным записям клиентов.

Хотя юный хакер хорошо маскировался, Apple вычислила его по серийному номеру MacBook и обратилась к сотрудникам ФБР. В ходе обыска сотрудники ФБР изъяли у подростка два ноутбука Apple, мобильный телефон и жесткий диск. Там они обнаружили папку с красноречивым названием "hacky hack hack", в которой были сохранены украденные файлы и инструкции по взлому.

Напомним, представитель Apple заверил, что данные клиентов не были скомпрометированы.