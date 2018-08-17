В работе Facebook произошел сбой

Сбой зафиксирован и в Украине

В пятницу, 17 августа, около 19:00 в работе социальной сети Facebook произошел технический сбой.

Об этом сообщает Downdetector.

"Больше всего жалоб от пользователей по поводу следующих проблем: полный сбой работы - 44%, проблемы со входом - 30%, приложения - 24%", - говорится в сообщении.

Самые серьезные проблемы наблюдались во многих штатах США, в Мексике, Перу, Бразилии, Аргентине, Чили, Венесуэле, Уругвае, на юго-востоке и на юго-западе Канады, в Австралии, Египте, Саудовской Аравии, Таиланде, Вьетнаме, Лаосе, Маниле, Мьянме, Японии, Пакистане, Непале, Вьетнаме, Индии, Казахстане, Киргизии, Новой Зеландии, Грузии, Германии, Турции, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Франции, Италии, Испании, Румынии, Швейцарии, Швеции, Финляндии, Австрии, Польши, Дании, Норвегии, Болгарии и в России.

Среди украинских городов - сбой был зафиксирован в Киеве и Одессе.

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