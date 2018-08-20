В Амстердаме в магазине Apple взорвался iPad.

Об этом сообщает The Next Web со ссылкой на AT5.

Посетителей быстро эвакуировали. Сразу после взрыва работники поместили планшет в ведро с песком. Но он продолжал выделять токсичный дым. В итоге у трех человек возникли проблемы с дыханием. Непосредственно от взрыва никто не пострадал.

Причиной ЧП, вероятнее всего, был перегретый или негерметичный аккумулятор.

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Напомним, в Китае владелица iPhone 6 заменила в телефоне аккумулятор, после чего он взорвался. Этот момент попал в объектив видеорегистратора.