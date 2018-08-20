Умный бюстгальтер поможет диагностировать рак груди

Мексиканская компания Higia Technologies разработала бюстгальтер EVA для диагностики рака молочной железы на ранних стадиях. Об этом пишет TechCrunch.

Ежегодно рак груди выявляют у 1, 7 миллиона женщин во всём мире, однако из-за несовершенства современных методов диагностики нередко это происходит слишком поздно, когда шансы на излечение снижаются до 25% (по сравнению с 98% на ранних стадиях). Чтобы исправить эту ситуацию, мексиканская компания Higia Technologies разработала биосенсорные вкладыши для бюстгальтера, которые используют термическое зондирование и искусственный интеллект для выявления аномальных температур в груди, которые могут быть связаны с ростом раковой опухоли.

Чтобы провести самостоятельное обследование, нужно вставить вкладыши EVA, которые бывают стандартных размеров от A до D, в спортивный бюстгальтер, запустить специальное мобильное приложение и подождать 60 минут. После окончания скрининга результаты появятся в приложении. Если будет выявлено что-то подозрительное, пользовательница увидит рекомендацию обратиться к врачу и пройти дополнительную диагностику.

В Мексике умный бюстгальтер прошёл клинические испытания и продемонстрировал, что выявляет раковые опухоли с точностью 87,9%. Здесь уже продано более 5000 устройств. Следующей страной, где появится EVA, может стать США. Сейчас производители работают над тем, чтобы получить разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

В 2017 году основатель Higia Technologies был награждён медалью президента Мексики за достижения в области науки и техники, а этим летом стартап получил инвестиции в размере $120 000 долларов от венчурного фонда Y Combinator.

Напомним, недавно учёные из Университета Брауна представили первое исследование о физических свойствах так называемых гигантских раковых клеток, которые часто вызывают рецидивы заболевания.