В США сконструировали дом для жизни на Луне

В США представлен первый проект жилья для астронавтов, которое будет применяться на Марсе и на Луне. Его разработала компания "Локхид Мартин" на заказ правительства.

Об этом сообщает strou.net.

Это цилиндрическое жилище, похожее на автофургон. За основу был принят модуль грузовой системы "Донателло" - это космический грузовик, который собирались использовать для доставки в космос грузов, но в итоге проект заморозили.



Разработка не пропала зря, ее успешно применили в проекте жилого модуля. Дом может свободно вместить четырех обитателей. Помимо жилого пространства в нем предусмотрены отсеки-хранилища научных записей, станции жизнеобеспечения и сна, тренажерный зал и автоматизированные рабочие зоны. Параметры капсулы-цилиндра — 4,5х7 метров. Все его пространство используется максимально эффективно, большинство предметов мебели – многоцелевого назначения.



В данный момент модуль проходит процедуры тестирования. Если испытания закончатся успешно, первые модели серии будут отправлены на Луну уже в 2020 году, во время первой миссии на Луну.

Это не единственная компания, работающая над проектом космического жилья. Победители конкурса на лучший вариант такого дома получат $65 миллионов для модернизации под конкретные задачи.

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Напомним, компания Blue Origin планирует в ближайшее время наладить продажу билетов на полеты в космос. Первыми пассажирами во время испытательных полетов будут сотрудники компании, а сразу после них запустят и туристов.