Ничто не вечно: учёные узнали, когда остановится движение литосферных плит

По оценкам исследователей из Китайского геологического университета, литосферные плиты на Земле окончательно прекратят движение примерно через 1,45 миллиарда лет. Об этом пишет IFL Science.

Тектоническое движение - это медленное, но непрерывное движение больших сегментов земной коры, которые известны как литосферные плиты. Некоторые плиты опускаются ниже остальных, некоторые расходятся, а некоторые сталкиваются. В результате этих процессов формируются горные хребты, зарождаются вулканы, происходят землетрясения. Из всех планет нашей Солнечной системы такое явление характерно только для Земли. Однако, проанализировав тектоническое движение за последние 3 миллиарда лет, учёные поняли, что оно не будет длиться вечно.

Согласно современным представлением, источником движения тектонических плит является тепловая энергия, выделяемая раскалёнными недрами Земли. Периодически магма поднимается к нижней границе земной коры, отдает ей тепло и снова опускается вниз, чтобы опять нагреться. Но через 1,45 миллиарда лет температура мантии уже не будет достаточно высокой и этот процесс прекратится, а с ним и тектоника плит. Для планеты это будет означать не только избавление от землетрясений и извержений вулканов, но и прощание с горами: за несколько миллионов лет вследствие эрозии самые высокие горы превратятся в холмы.

Напомним, недавно американские учёные выяснили, что моря вокруг Антарктиды зимой выделяют в атмосферу гораздо больше углекислого газа, чем считалось ранее.