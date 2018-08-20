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Главная » Стиль жизни » Технологии » Климатологи рассказали, почему периоды аномальной жары и дождей по всему миру становятся затяжными

Климатологи рассказали, почему периоды аномальной жары и дождей по всему миру становятся затяжными

Климатологи рассказали, почему периоды аномальной жары и дождей по всему миру становятся затяжными
NASA

Во всём виновато глобальное потепление и повышение температуры в Арктике

20.08.18 718
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Учёные выяснили, что из-за возрастания температур в Арктике замедляется циркуляция высотного струйного течения и других планетных ветров, атмосферные фронты "застревают" и естественного смягчения погоды не происходит. Об этом пишет The Guardian.

Авторы исследования объясняют, что когда воздушные массы задерживаются на необычно продолжительный период, солнечные дни превращаются в периоды аномальной жары, а дожди - в наводнения. Как это бывает, жители Северного полушария уже ощутили на себе этим летом, и в дальнейшем интенсивность аномальных проявлений будет только нарастать. Особенно эта тенденция затронет жителей средних широт ЕС, США, России и Китая. 

В первую очередь последствия арктического потепления и вызванных им тепловых волн отражается на урожайности в сельском хозяйстве, но также аномальная жара плохо сказывается на здоровье и самочувствии людей. Напомним, недавно учёные из США пришли к выводу, что глобальное потепление приводит к росту самоубийств.

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