Правозащитники заявили о недопустимости использования роботов-убийц на войне

Возможность использования полностью автономного оружия противоречит международным правовым нормам. Об этом говорится в новом докладе организации Campaign to Stop Killer Robot, пишет The Guardian.

"Разрешение на разработку и использование роботов-убийц подорвало бы установленные моральные и правовые стандарты. Страны должны работать вместе, чтобы превентивно запретить эти системы вооружений до того, как они распространятся по всему миру", - говорит Бонни Дочерти, старший научный сотрудник Human Rights Watch.

Объединение под названием Campaign to Stop Killer Robots было создано в 2013 году. В него входят около десяти правозащитных неправительственных организаций, в том числе, Human Rights Watch. Члены коалиции добиваются, чтобы правительства всех стран запретили разработку и использование полностью беспилотного летального оружия, то есть такого, которое может не только самостоятельно стрелять, но и принимать решение о выстреле без вмешательства человека.

Пока такого оружия не существует, но в 12 странах, включая Францию, Израиль, Россию, Великобританию и США разрабатываются частично автономные вооружения. Всего в мире уже существует более 380 систем частично автономного оружия, среди них - Железный купол Израиля и механизированные часовые в корейской демилитаризованной зоне.

Против роботов-убийц выступают 26 стран, среди них - Австрия, Бельгия и Китай. Также в прошлом году глава SpaceX Илон Маск, создатель компании DeepMind Мустафа Сулейман и ещё около 100 экспертов в области искусственного интеллекта подписали открытое письмо в ООН с требованием запретить автономное оружие.

Идею юридического запрета автономных вооружений не поддерживают Россия, США, Франция и Германия. 27 августа в Женеве состоится встреча под эгидой ООН, в ходе которой проблему обсудят правительства более 70 стран.

Напомним, профессор компьютерных наук Оксфордского университета сэр Найджел Шадбол считает, что роботы-убийцы могут появиться лишь с нашего позволения.