Учёные показали загадочные изображения из древнеегипетского чёрного саркофага

Президент Общества ювелиров-историков Джек Огден рассказал, что могут означать три изображения, найденные внутри недавно вскрытого древнеегипетского саркофага из Александрии. Об этом пишет Live Science.

Изображения вырезаны на золотых пластинках. На первой пластине - змея без капюшона.

Змеи были распространенными изображениями в Древнем Египте и иногда ассоциировались с богиней Исидой. Также благодаря своей способности обновляться, сбрасывая старую кожу, змеи считались символом перерождения.

На втором рисунке, по мнению Огдена, изображён стручок опийного мака, который был популярен в Древнем Египте около 2000 лет назад.

Известно, что опийный мак широко использовался в лечебных целях, однако его изображение в саркофаге может свидетельствовать о том, что древние египтяне придавали ему более сакральное значение, связанное со смертью и перерождением.

Огден считает, что на третьей пластине изображён кукурузный початок или пальмовая ветвь. И то, и другое в Древнем Египте символизировало плодородие и перерождение.

Напомним, в июле египетские археологи обнаружили самый крупный гранитный саркофаг, когда-либо найденный в Александрии. Высота черного гранитного саркофага составляет 185 сантиметров, длина -265 см и ширина - 165 см. Внутри саркофага обнаружили останки трёх тел -двоих мужчин и одной женщины.