Глобальное потепление всего на 2˚C в два раза увеличит количество жертв от наводнений

Учёные из Объединенного исследовательского института Еврокомиссии составили прогноз, насколько увеличится ущерб от речных наводнений в связи с глобальным потеплением на определённое количество градусов. Об этом пишет N+1 со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature.

Оказалось, что даже 1,5˚C потепления (по сравнению с доиндустриальным уровнем) приведут к тому, что человеческие жертвы при наводнениях вырастут на 70–83%, а экономический ущерб — на 160–240%.

Если же температура повысится на 2˚C, то человеческие потери увеличатся в 2,3 раза и в 6 раз - экономический ущерб. Сейчас годовой экономический ущерб от речных наводнений в среднем составляет около 110 миллиардов евро.

В случае повышения температуры больше всего от речных наводнений будут страдать жители Индии, Бангладеш, Нигера, Египта, Эквадора, Великобритании и Индии.

Напомним, в августе международная группа климатологов выпустила доклад под названием "Тепличная Земля". В нём говорится, что повышение температуры всего на 2˚C может спровоцировать необратимое изменение климата, при котором планета превратится в самонагревающуюся теплицу. Чтобы предотвратить это, по словам авторов, человечество должно полностью прекратить выбросы углерода к 2050 году.