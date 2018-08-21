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Главная » Стиль жизни » Технологии » В Кении нашли некрополь, построенный 5000 лет назад общиной без социальной иерархии

В Кении нашли некрополь, построенный 5000 лет назад общиной без социальной иерархии

В Кении нашли некрополь, построенный 5000 лет назад общиной без социальной иерархии
Фото с места раскопок. KATHERINE GRILLO

Ранее считалось, что монументальные сооружения строили только цивилизации с жёсткой иерархией

21.08.18 362
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Международная команда исследователей раскопала в Кении самое древнее и масштабное кладбище на территории Восточной Африки. Его около 5000 лет назад построили скотоводы, жившие эгалитарной общиной - то есть без ярко выраженного социального расслоения. Об этом пишет Eurek Alert.

Пока на кладбище нашли останки около 600 человек - женщин, мужчин и детей разных возрастов. Учёные отмечают, что они были похоронены все вместе, без каких-либо знаков отличия, только с личными украшениями. Судя по тому, что количество этих украшений было примерно равным, речь действительно идёт об обществе без имущественного расслоения.

По словам учёных, раскопанное кладбище площадью 120 метров представляет собой монументальное мегалитическое сооружение из огромных каменных валунов и столбов. Ранее считалось, что в сооружения такого масштаба строили только цивилизации с жёсткой иерархией. Например, в Древнем Египте пирамиды должны были напоминать простым смертным о величии фараонов. Теперь учёные предполагают, что подобные памятные сооружения могли играть важную роль и для эгалитарных сообществ - вероятно,возле них люди знакомились и поддерживали социальные связи.

Напомним, учёные показали загадочные изображения из древнеегипетского чёрного саркофага, недавно найденного в Александрии.

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