Исследовательский модуль InSight, отправленный на Марс в мае 2019 года, уже преодолел половину пути. До места назначения ему осталось 97 дней и около 200 миллионов километров, сообщает NASA.

Уже 26 ноября 2018 года InSight должен приземлиться на поверхность Марса в районе нагорья Элизиум. Если всё пройдёт так, как планировалось, то уже через несколько минут после посадки зонд отправит первые фотографии Марса на наземную станцию.

Основная задача аппарата - исследовать сейсмическую активность Марса и его внутренне строение - кору, мантию и ядро.

На борту InSight находится сейсмометр, предназначенный для исследования тектонической активности Марса, а также электромеханический бур, который сможет прорыть в марсианском грунте скважину глубиной до пяти метров.

Напомним, недавно Илон Маск провёл тайное совещание о перспективах колонизации Марса.